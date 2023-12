Entra, fa assist e decide la partita: “San Mario Rui” osannato dai giornali

Mario Rui ha deciso il match con la sua entrata in campo, prezioso l’assist per Osimhen: che elogio dai quotidiani questa mattina!

Napoli-Cagliari si è conclusa con un 2-1. A decidere il match due giocate da fuoriclasse di Osimhen, che prima sfrutta un cross dalla sinistra del rientrante Mario Rui e poi confeziona un assist da fuoriclasse per Kvaratskhelia.

Oltre agli elogi inevitabili per Osimhen e Kvara non sono mancati i complimenti per Mario Rui. Con il portoghese in campo anche l’esterno georgiano rende meglio, e si è visto chiaramente sul finale di partita.

Mario Rui, l’elogio dei giornali dopo Napoli-Cagliari

Questa mattina il Corriere dello Sport lo definisce addirittura “San Mario Rui”. Di seguito il bellissimo giudizio del quotidiano, che ha speso parole al miele per il terzino azzurro:

Con il portoghese la partita cambia volto. È con il portoghese che il gioco tra le linee si fa imprevedibile, con il portoghese che il Napoli ritorna il Napoli. Quello che sorprende con l’intuito, prepara con la classe, esegue con il carattere dei campioni d’Italia.

Elogio non da poco, che certamente sottolinea quanto sia importante il portoghese nell’economia di gioco del Napoli. Con Mario Rui in campo è sicuramente più facile ritrovare la brillantezza della passata stagione, e questa – come ribadito tante volte in conferenza – è la volontà di mister Mazzarri.