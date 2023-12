Napoli Cagliari, Zielinski out: Mazzarri ha scelto il titolare – SKY

Con l’assenza pesante di Piotr Zielinski, Walter Mazzarri ha trovato una soluzione per sostituirlo nella partita contro il Cagliari

I tre punti in campionato mancano dalla partita di Bergamo, quella dell’esordio sulla panchina del Napoli di Walter Mazzarri. La vittoria allo stadio Diego Armando Maradona però manca da fine settembre. L’ultima volta che gli azzurri hanno portato a casa il bottino pieno, tra le mura amiche, è stato contro l’Udinese.

Un dato raccapricciante se si pensa che la squadra partenopea era praticamente infallibile durante la scorsa stagione, in casa ed in trasferta. Tra poche ore sarà il momento di Napoli-Cagliari e la partita sarà un’occasione per tornare a far gioire i tifosi nel proprio stadio dopo mesi di alti e bassi. Gli azzurri però dovranno fare a meno del loro top di centrocampo: Piotr Zielinski.

La soluzione di Mazzarri

È di stamattina la notizia del forfait di Piotr Zielinski. Il polacco è alle prese con un problema al ginocchio che lo costringerà a saltare sicuramente la partita casalinga contro il Cagliari. Per sostituire il trequartista, il tecnico livornese ha pensato ad un rimedio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, a prendere il posto di Zielinski dal 1′ sarà Jens Cajuste.

Lo svedese quindi partirà titolare rendendo la squadra più bilanciata a centrocampo. In ballottaggio con Cajuste, secondo Sky Sport, c’èra Gianluca Gaetano. Il giovane centrocampista napoletano, durante la stagione, ha sempre fatto bene quando chiamato in causa. Per lui già un gol e un assist in questo campionato. Mazzarri però si affiderà allo svedese per sostituire Zielinski.