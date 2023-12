Napoli Cagliari, risultato già deciso? La “sentenza” arriva dalla storia

Tante volte le due squadre, nel corso della loro storia, si sono affrontante in campionato. L’esito sembrerebbe già scritto

Pochissime ore e poi allo Stadio Diego Armando Maradona sarà tutto pronto per il calcio d’inizio di Napoli-Cagliari. Una partita che nasconde tante insidie per Walter Mazzarri e per il suo Napoli. I partenopei hanno perso le ultime due partite in campionato e adesso la classifica di certo non è entusiasmante da guardare. Frutto anche di un calendario ostico, gli azzurri sono scivolati al sesto posto dietro anche al sorprendente Bologna di Thiago Motta e alla Roma di Josè Mourinho. Tante sono state le delusioni arrivate proprio nello stadio di casa dove il Napoli non riesce a vincere da quasi tre mesi.

Escludendo l’ultima vittoria contro il Braga in Champions League, gli uomini di mister Walter Mazzarri non riescono ad ottenere i tre punti allo stadio Maradona dal 27 settembre quando, in quell’occasione, si imposero per 4-1 sull’Udinese. La partita contro i sardi sarà quindi una grande occasione, visto il differenziale tre le due rose, di regalare una gioia ai tanti tifosi che saranno presenti allo Stadio Maradona per la partita. Servirà tornare alla vittoria anche in campionato e riuscire così ad invertire la marcia nei risultati. Servirà essere costanti e il match contro il Cagliari potrebbe essere quello dell’inizio di un nuovo ciclo.

Napoli-Cagliari: i precedenti

Quella tra partenopei e sardi sarà una sfida da ex per Walter Mazzarri che ha allenato il Cagliari nella stagione 2021/22 per poi restare fermo diversi mesi e ritornare proprio sulla panchina degli azzurri. Il tecnico di San Vincenzo livornese sarà certamente a conoscenza delle tante insidie che nasconde la partita.

La squadra di Claudio Ranieri infatti è stata artefice di due rimonte al limite dell’ordinario durante proprio questa stagione. Entrambe le rimonte portano la firma di Leonardo Pavoletti. Sotto per 3-0 contro il Frosinone, è arrivata la vittoria nei minuti di recupero per 4-3. Stessa cosa la settimana scorsa quando, in svantaggio contro il Sassuolo, il Cagliari nel finale ha rimontato la partita.

Intanto bisogna sottolineare i precedenti tra le due formazioni. In 23 delle ultime 24 gare ci sono state 16 vittorie e 7 pareggi per gli azzurri. L’ultima vittoria dei sardi però è abbastanza recente.

Il 25 settembre del 2019, la squadra sarda riuscì ad espugnare lo stadio di Fuorigrotta grazie ad un gol, decisivo, di Lucas “El Pata” Castro che diede i tre punti ai rossoblu vincendo la partita per 1-0. In quel periodo gli azzurri erano allenati da Carlo Ancelotti che, da lì a pochi mesi, sarebbe stato sostituito da Gennaro Gattuso.