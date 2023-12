Napoli Cagliari, novità a centrocampo: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli e Cagliari, queste le scelte di Walter Mazzarri e di Claudio Ranieri

A poco meno di un’ora dal calcio di inizio della partita tra Napoli e Cagliari, sono state pubblicate le rispettive formazioni ufficiali. Per Walter Mazzarri continua l’emergenza in difesa con il brasiliano Natan che sarà nuovamente adottato a giocare come terzino mancino.

Con il forfait di Piotr Zielinski, nemmeno convocato per un problema al ginocchio, il ballottaggio per sostituirlo era tra Jens Cajuste e Gianluca Gaetano. Alla fine la scelta è ricaduta sul centrocampista della Nazionale svedese.

Le formazioni di Napoli e Cagliari

Confermato quindi sulla sinistra Natan con il connazionale brasiliano Juan Jesus che è stato schierato al centro della difesa. A fianco Rrahmani e Di Lorenzo. Di seguito le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Oristanio; Pavoletti, Petagna.