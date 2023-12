Napoli sul tetto d’Europa per ricerche su Wikipedia: ecco il podio

Nel corso degli ultimi anni la città di Napoli ha ritrovato uno sviluppo enorme sotto tutti i punti di vista: e ora anche su Wikipedia regna l’azzurro.

Dalla vittoria dello Scudetto alle bellezze della città di Napoli, passando per l’arte, la musica, la filmografia e le grandi compagnie teatrali, fino ad arrivare alle serie tv e alle grandi sfilate di moda: Napoli è stata il centro di tantissime novità nel corso degli ultimi anni e ha fatto riscoprire la propria bellezza a tantissimi turisti e appassionati che sono passati per il capoluogo campano nel 2023.

Il turismo è stato il settore che più di tutti ha trovato respiro e agio negli ultimi anni a Napoli e anche in questi giorni natalizi sono previsti circa 3 milioni di turisti in città.

Napoli sul podio per Wikipedia: ecco le parole più cercate

Napoli è tornata a splendere e potrebbe fare ancora molto di più per migliorare e diventare sempre più moderna e restare al passo con i tempi. Pian piano stanno arrivando anche grandi miglioramenti tecnologici e vivere la città partenopea sta diventando una meraviglia per napoletani e non.

La botta di entusiasmo maggiore nell’ultimo anno l’ha data anche la vittoria dello Scudetto. Gli azzurri sono stati capaci di mettere in mostra un gioco strepitoso e, complice anche l’acquisto di calciatori provenienti da diverse zone del mondo, sono stati tanti i fan che ne hanno approfittato per seguire i propri beniamini e godersi anche lo spettacolo della città.

E le conferme per la città di Napoli sono arrivate anche da Wikipedia. La classifica delle parole più cercate in Italia nel 2023 sulla famosissima enciclopedia online vedono “Società Sportiva Calcio Napoli” al primo posto e “Mare Fuori”, la nota serie tv ambientata a Napoli, al secondo posto. I gradini del podio di Wikipedia, dunque, sono interamente colorati di azzurro.

Ecco la classifica delle 10 parole più cercate su Wikipedia nel 2023:

1 – Società Sportiva Calcio Napoli

2 – Mare Fuori

3 – Jannik Sinner

4 – Elly Schlein

5 – RAI

6 – Facebook

7 – Silvio Berlusconi

8 – Oppenheimer

9 – Italia

10 – Cristiano Ronaldo.

Un podio che vedremo se sarà confermato nel 2024, soprattutto grazie al turismo e alle tante persone che ogni giorno scelgono di visitare Napoli, le province e tutte le bellezze della Campania partendo dal capoluogo. Un podio che serve molto anche all’orgoglio della cittadina partenopea, spesso vista e raccontata in maniera non troppo fedele alla realtà e anche vittima di stereotipi confermati da alcuni cittadini che sono tutt’altro che un modello da seguire.