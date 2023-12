Consigli Fantacalcio Napoli, chi schierare contro il Cagliari

Il Napoli sfiderà il Cagliari nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A: scopri quali azzurri schierare nella tua formazione del Fantacalcio.

Finiti questi tre giorni di coppe europee che hanno decretato quali squadre restano ancora in corsa e quali no, senza sosta alcuna riprende subito il campionato di Serie A. Questa sera, infatti, la Juventus di Massimiliano Allegri sarà ospite del Genoa allo Stadio Marassi, match che darà il via alla sedicesima giornata del massimo campionato italiano.

In questo weekend, il Napoli di Walter Mazzarri ospiterà invece il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona. La partita, che si disputerà sabato alle ore 18, servirà al Napoli per sfatare un tabù in campionato: l’ultima vittoria in casa risale addirittura allo scorso 27 settembre, quando gli azzurri vinsero per 4-0 contro l’Udinese. Da allora sono arrivate tre sconfitte (Fiorentina, Empoli e Inter) e un pareggio (2-2 con il Milan) che hanno portato i partenopei a essere la quarta peggior squadra del campionato per rendimento casalingo.

Fantacalcio Napoli, chi schierare contro il Cagliari

Walter Mazzarri si affiderà ai suoi uomini migliori per questa gara. In porta ci sarà sempre Meret, protetto dalla linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Natan. A centrocampo dovrebbero agire ancora Anguissa, Lobotka e Zielinski, con Elmas che però spera in una maglia da titolare. Il trio offensivo invece non si tocca: dentro Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

MERET – Il portiere azzurro non sta vivendo una delle sue migliori stagioni, ma questa potrebbe essere la partita del +1 per la porta inviolata.

DI LORENZO – Nonostante non sia appariscente come altri difensori, la FantaMedia del capitano partenopeo è di 6.57: puntate ancora su di lui.

RRAHMANI – Il Cagliari dispone di un pacchetto offensivo di tutto rispetto e con tante variabili che potrebbe farlo soffrire: se avete di meglio, non esitate a lasciarlo fuori.

JUAN JESUS – Così come Rrahmani, anche il brasiliano non convince per questa partita: virate altrove.

NATAN – Migliore in campo in Champions ed elogi da tutti i tifosi, Natan sta crescendo a vista d’occhio: che sia questa la partita per la prima gioia in maglia Napoli?

ANGUISSA – Parente lontano del bel giocatore visto l’anno scorso, la condizione fisica precaria lo sta affossando: a centrocampo c’è decisamente di meglio per la vostra formazione.

LOBOTKA – Lo slovacco fa il suo, niente di più e niente di meno: se cercate una semplice sufficienza, potete affidarvi a lui.

ZIELINSKI – I suoi fantallenatori lo stanno aspettando, Zielo ha bisogno di rispondere presente il prima possibile: schieratelo per non pentirvi.

POLITANO – Il migliore della stagione partenopea è senza dubbio lui, poche esitazioni nel momento di inserire la formazione: Politano va messo sempre.

OSIMHEN – Gol ritrovato in Champions League e voglia di azzannare il campionato: dopo il Pallone d’Oro Africano, Victor is on fire.

KVARATSKHELIA – Il momento è negativo, inutile nasconderlo, il 4,5 di Torino ne è la dimostrazione. Ma riuscireste mai a lasciare fuori uno come lui? Noi rispondiamo con un secco “no”.