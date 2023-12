Allarme Napoli, riguarda la sfida contro il Cagliari: avete saputo?

Mancano poco meno di 24 ore alla sfida tra Napoli e Cagliari, appuntamento che seguirà alla qualificazione agli ottavi di Champions.

Ci siamo, tra poche ore riprenderà il campionato. Il Napoli di Walter Mazzarri, dopo due k.o consecutivi ottenuti contro Inter e Juventus, nonostante buone prestazioni, ha intenzione di invertire la marcia.

Una sferzata d’energia è stata già donata dal passaggio agli ottavi di finale di Champions League, ottenuto con il netto 2 a 0 contro lo Sporting Braga. Un successo importante, che ha permesso ai campioni d’Italia di mantenere la porta inviolata e registrare ulteriori passi in avanti.

Tra le tante buone notizie, su tutte, ha colpito il miglioramento di Natan, MVP del match, autore di una partita attenta in difesa e propositiva in avanti, dove è risultato decisivo con l’assist per il 2 a 0 targato Osimhen, a seguito di una sgroppata sulla fascia con tanto di sombrero sul difensore biancorosso. Un lavoro certosino quello di Mazzarri sull’ex Red Bull Bragantino, che già nelle scorse settimane era stato scelto dal toscano come prospetto su cui lavorare per sopperire alle assenze dei terzini.

Napoli – Cagliari: il dato che spaventa

Ad affrontare il Napoli ci sarà un Cagliari in ripresa, rinvigorito dall’ennesima rimonta avvenuta in extra time del campionato. Dopo l’impresa con il Frosinone, infatti, il team allenato dall’ex Ranieri si è ripetuto, realizzando due goal, tra il minuto 94 e 99, che hanno condannato il Sassuolo al k.o nell’ultimo turno di campionato.

Una rimonta che rende i sardi al pari della Roma, la squadra più incline a realizzare goal nei minuti di recupero, ben sei negli ultimi 5 minuti di gioco, di cui quattro nel recupero. I rossoblù, hanno inoltre agguantato altrettanti punti, 6, grazie ai goal arrivati dal novantesimo in poi.

Un dato che allarma in casa Napoli, considerando che i campioni d’Italia in carica nel corso di questa stagione hanno già subito ben 7 reti dall’ottantesimo in poi, di cui tre nel recupero. Insomma, il Cagliari non molla mai, come dimostrato fin dalla scorsa Serie B, che è costata un gran dispiacere alla famiglia De Laurentiis.

Ricordiamo infatti che la squadra di Ranieri, proprio nel play off del 2023, hanno condannato il bari di Luigi De Laurentiis ad un ulteriore anno di Serie B, proprio grazie alla rete che gelò il San Nicola negli ultimi secondi di gioco, firmata dal “solito” Leonardo Pavoletti, altro ex della partita. Una gara che sarà quindi con ogni probabilità vissuta intensamente, anche sugli spalti, considerando la rivalità sportiva che separa i due ambienti.