Addio al Napoli a gennaio, destinazione Serie A: Di Marzio svela tutto

Si prospetta un calciomercato movimentato sotto l’ombra del Vesuvio, con trattative in entrata e in uscita per il Napoli.

Un terzino sinistro o un difensore centrale in entrata, allo stesso tempo, un esterno basso a destra che potrebbe salutare, con tutta probabilità Zanoli, mai utilizzato seriamente nel corso delle gestioni targate Garcia – Mazzarri.

Sono tanti i movimenti in entrata ed uscita di cui si potrebbe rendere protagonista il Napoli, movimenti, che non dovrebbero includere unicamente il reparto arretrato.

Calciomercato di gennaio: un addio a centrocampo?

A centrocampo ci sono ben due azzurri che reclamano spazio. Diego Demme rappresenta ormai “storia vecchia”: l’italo tedesco, dopo aver vissuto un estate carica di dubbi, con tante voci che lo accostavano alla Bundesliga, alla fine è rimasto al Napoli, collezionando zero minuti nelle gare ufficiali.

Allo stesso tempo, però, in zona mediana ci sarebbe un altro giocatore non più convinto di vestire la casacca azzurra. Si tratta di Gianluca Gaetano.

Il classe 2000, come raccontato questo pomeriggio da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, avrebbe richiesto alla società la possibilità di giocare con maggiore frequenza altrove, seppur in prestito.

Sul prodotto del vivaio partenopeo, ci sarebbero ben due club di Serie A: l’Empoli ed il Lecce, con i toscani che già nel corso della sessione estiva passata erano stati vicinissimi a definire il suo arrivo. Per Gaetano, nel corso di questa prima parte di stagione, solamente 4 presenze divise tra Serie A e Champions, 4 presenze condite da un goal, arrivato tra l’altro proprio contro il Lecce.