Non c’è spazio al Napoli, prestito in vista per il talento azzurro

Primi giorni caldi per il calciomercato del Napoli: il giovane talento azzurro richiede spazio, quindi può finire in prestito a gennaio

Manca oramai meno di un mese all’inizio del calciomercato invernale di gennaio. La dirigenza del club partenopeo è già alle prese con le richieste dei vari componenti della rosa. A partire dai rinnovi, con le questioni Osimhen e Zielinski su tutte. Poi, è tempo di ascoltare i malumori di quei calciatori che, vuoi per condizioni fisiche precarie o per scelte tecniche dei due allenatori che si sono susseguiti dall’inizio dell’anno (Garcia prima e Mazzarri poi), non hanno trovato lo spazio richiesto ad inizio stagione. Tra questi vi è anche Gianluca Gaetano.

Gaetano, si apre una possibilità in prestito per il futuro: i dettagli

Solo 3 partite in Serie A quest’anno per Gaetano, ed un gol contro il Lecce. Il classe 2000 si aspettava di poter entrare maggiormente, seppur non stabilmente, nelle rotazioni a centrocampo. Finora invece gli sono sempre stati preferiti Cajuste ed Elmas. Quindi, il Napoli sta valutando un eventuale cessione in prestito per gennaio.

Le qualità del ragazzo sono evidenti, quindi gli azzurri non vorrebbero perderlo. Allora, la soluzione che accontenterebbe tutti è il prestito, magari anche in B, in una squadra che possa concedergli il posto da titolare. Il Corriere del Mezzogiorno in edicola questa mattina cita il Parma come opzione concreta per il futuro di Gaetano.