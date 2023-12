“Crediamo in te”, discorso di De Laurentiis alla cena di Natale: a chi si è rivolto

Discorso alla squadra del presidente De Laurentiis durante la cena di Natale a Palazzo Petrucci: iniezione di fiducia per un elemento in particolare

A qualificazione agli ottavi di Champions oramai acquisita, grazie alla vittoria contro il Braga, il Napoli ha festeggiato il Natale con una cena di squadra a Palazzo Petrucci, a Posillipo. Per De Laurentiis un appuntamento fondamentale per compattare il gruppo e ritrovare l’armonia persa dopo la prima parte di stagione.

A tavola non sono mancati i sorrisi, oltre ai noti vantaggi economici il pass qualificazione potrebbe infondere alla squadra la fiducia necessaria per riprendere il ritmo anche in campionato. Unico assente della cena Ostigard, colpito dall’influenza.

Cena di Natale, il brindisi di De Laurentiis: messaggio alla squadra

Presente, come prevedibile, anche il neo allenatore azzurro Walter Mazzarri. Il tecnico toscano è stato anche protagonista del brindisi finale. L’edizione odierna de Il Mattino riporta che alla fine della cena, curata dallo chef stellato Scarallo, De Laurentiis ha brindato insieme ai calciatori, proferendo le seguenti parole: “Crediamo in te”.

Il riferimento è chiaramente a Mazzarri. Un’iniezione di fiducia non da poco, un segnale di supporto della società, nonostante gli ultimi risultati, Champions a parte, non siano stati al cento per cento soddisfacenti. Discorso che può aiutare il tecnico a intraprendere la strada più giusta per l’immediato futuro del Napoli, consapevole dell’appoggio del patron.