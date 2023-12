Tifosi del Napoli distrutti: è morto lo storico capitano azzurro

Notizia sconcertante, ci ha lasciato la storica leggenda e capitano del Napoli: il triste annuncio fa disperare i tifosi azzurri

Un grave lutto ha colpito il Napoli. In queste ore ci ha lasciati Antonio Juliano, lo storico capitano ed anche ex dirigente azzurro. Nato a San Giovanni a Teduccio, in quella che è la provincia orientale della città partenopea il 26 dicembre del 1942. Ha fatto del calcio la sua passione più grande, fino a farla diventare un lavoro. Tra i riconoscimenti più significativi quello di esser stato il primo napoletano ad esser chiamato dalla Nazionale italiana.

Lutto in casa Napoli: è morto Antonio Juliano

Con il Napoli vanta un numero di presenze elevatissimo: 394 in Serie A. Solo Hamsik e Bruscolotti sono dinanzi a lui per presenze nella classifica all-time. Mentre nelle coppe europee ne detiene il primato con 39 presenze totali.

Il destino di Juliano e del Napoli si è incrociato nuovamente nel 1980-81, da dirigente, quando curò l’acquisto di Ruud Krol. Poi l’addio a causa del poco feeling con Ferlaino. Per poi ritornare nel 1983, a richiamarlo fu il presidente pro tempore Brancaccio. A lui va il merito di aver portato a Napoli Maradona, nella sessione di calciomercato estiva del 1984.