Stadio Maradona, principio di accordo De Laurentiis-Comune: i dettagli

Continua il dibattito sul futuro dello Stadio Diego Armando Maradona: il Comune apre alla concessione a lungo termine, ma ad una condizione

Dopo le polemiche dichiarazioni sullo Stadio Maradona del presidente De Laurentiis in diretta ad Amazon Prime Video, prima della gara di Champions contro il Real Madrid, si è scatenato un feroce botta e risposta con il Comune di Napoli e, in particolare, con il primo cittadino partenopeo Gaetano Manfredi. De Laurentiis richiede una vendita, o una cessione a lunghissimo termine. Tuttavia, come spiega l’edizione odierna de Il Mattino, l’opzione della vendita è alquanto improbabile. Il quotidiano ha poi spiegato con precisione le ultime vicende legate all’impianto di Fuorigrotta.

Stadio Maradona, De Laurentiis potrebbe ottenere la concessione dal Comune ad una condizione

Stando a quanto riportato da Il Mattino il Comune non transige su un concetto in particolare: “Il Maradona a prescindere deve mantenere la sua finalità sociale, cioè essere una struttura pubblica”. In sostanza, il Comune sarebbe favorevole ad una concessione di 50-60 anni, ma a patto che non vengano trascurate le palestre e la pista d’atletica ristrutturata recentemente per le Universiadi.

Manfredi vuole decidere entro fine anno, ma la parola finale spetta al Consiglio comunale, con il quale il sindaco vuole interfacciarsi prima di intavolare una reale trattativa con De Laurentiis. Si attendono sviluppi sulla questione nei prossimi mesi.