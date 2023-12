“Sfida con Giovanni”, Napoli-Atletico Madrid agli Ottavi? Sentite Pablo Simeone

Si sono ufficialmente conclusi questa sera i gironi di Champions League, che hanno decretato le pretendenti agli ottavi.

Poteva andare meglio, ma anche peggio per l’Italia. Alla fine sono ben 3 compagini su 4 ad accedere agli ottavi di finale di Champions League, con il solo Milan di Pioli, semifinalista lo scorso anno, ad arrendersi ad un terzo posto che comunque consentirà ai rossoneri di giocari l’Europa League.

Diego Simeone sul possibile confronto con il Napoli

Il Napoli, così come Inter e Lazio, è arrivato secondo, un piazzamento che a differenza della scorsa annata, in cui la banda Spalletti dominò il proprio raggruppamento arrivando prima, non permetterà ad Osimhen e compagni di trovare un avversario abbordabile.

In precedenza, abbiamo elencato la lista complete delle possibili avversarie dei campioni d’Italia in carica. Team ostici, alcuni oggettivamente addirittura fuori portata, almeno sulla carta, tra questi, però, almeno 3 squadre potrebbero rivelarsi le “migliori” in ottica ottavi.

Tra queste certamente l’Atletico Madrid di Diego Simeone, una abitudinaria della competizione dalle grandi orecchie, nonchè una delle società più importanti di Spagna. Specifichiamo nuovamente, in Champions sarebbe impossibile pensare ad un sorteggio semplice, ma, rispetto alle altre, l’Atletico come la Real Sociedad e Borussia Dortmund rappresenterebbe una soluzione più alla portata.

Un confronto, quello possibile tra Atletico Madrid e Napoli, che darebbe vita ad una sfida nella sfida, quella tra padre e figlio, considerando che sotto l’ombra del Vesuvio gioca proprio il “Cholito”, Giovanni. Intervistato da Sky Sport, il “Cholo”, non ha nascosto l’apprezzamento per una combinazione del genere: