Serie A, le designazioni arbitrali: la scelta su Massa fa infuriare i napoletani

Dopo la gioia per la qualificazione agli ottavi di Champions League, il Napoli dovrà subito proiettarsi verso la sfida di sabato contro il Cagliari. Diramate in mattina le designazioni arbitrali per il prossimo turno, con una sorpresa clamorosa.

Il Napoli è ritornato alla vittoria nel match di Champions League contro il Braga, che è valso agli azzurri l’importante qualificazione agli ottavi. Adesso per i campioni d’Italia in carica è tempo di tornare a vincere anche in Serie A.

Dopo le due sconfitte contro Inter e Juventus, si affronterà il Cagliari di Ranieri. Ecco la designazione arbitrale per il match del Maradona.

Designazioni arbitrali per la 16ª di A: beffa per il Napoli

All’indomani della buona prova del Napoli contro il Braga, sono state diramate le designazioni arbitrali per il sedicesimo turno di Serie A. La prossima giornata prenderà il via con Genoa-Juventus, in programma venerdì alle 20:45. Per quanto riguarda il prossimo match del Napoli, gli azzurri affronteranno al Maradona il Cagliari. Il match contro i sardi è in programma per sabato alle ore 18:00.

In mattina l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i match della prossima giornata. Ad arbitrare Napoli-Cagliari sarà Marcenaro, coadiuvato dagli assistenti Vivenzi-Raspollini, mentre il quarto uomo sarà Cosso. Al VAR ci sarà l’arbitro Meraviglia, con al suo fianco nel ruolo di AVAR Valeri. L’ultimo incontro del Napoli diretto da Marcenaro risale alla 1ª giornata di Serie A, quando gli azzurri superarono per 3-1 il Frosinone.

C’è però una designazione arbitrale che sa di beffa per il Napoli. Difatti l’AIA ha deciso di non stoppare l’arbitro Massa dopo gli episodi avvenuti durante Napoli-Inter. L’arbitro sarà regolarmente in campo nel prossimo turno di Serie A, e dirigerà il match tra Genoa e Juventus. Beffa dunque per gli azzurri – visto che dopo degli errori piuttosto vistosi – Massa non è stato punito dall’AIA e sarà nuovamente in campo nella prossima giornata. Nonostante il caso mediatico scoppiato dopo gli episodi avvenuti durante Napoli-Inter, si è deciso di non intraprendere nessuna azione nei confronti dell’arbitro.

Ricordiamo che Massa si è reso protagonista di un’errore in occasione del primo gol dell’Inter, quando non ha segnalato un fallo evidente di Lautaro Martinez ai danni di Lobotka. Come se non bastasse – nel corso del secondo tempo – l’arbitro non è intervenuto su un evidente fallo in area di Acerbi su Osimhen, che sarebbe valso il rigore per il Napoli. Purtroppo l’AIA non ha valutato come errori gravi questi due episodi, e dunque ha assegnato una nuova designazione a Davide Massa.