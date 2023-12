“Napoli mi manca tantissimo”, scudetto e non solo: Spalletti fa emozionare i tifosi del Napoli

Luciano Spalletti, protagonista assoluto del terzo scudetto azzurro, sarà sempre indiscutibilmente legato a Napoli.

Un Napoli bello, bellissimo, in grado di sorprendere tutti e rovesciare i pronostici di inizio stagione. La squadra resasi protagonista del terzo scudetto azzurro, quello dei record, del campionato stracciato a suo di bel gioco, resterà per sempre impresso nella mente degli sportivi e soprattutto dei napoletani.

Una soddisfazione attesa trentatrè anni, segnata dalle giocate dei vari Kvaratskhelia ed Osimhen, ma indiscutibilmente legata ad un nome, quello del condottiero capace di amalgamare vecchi e nuovi dopo un’estate complicata, Luciano Spalletti, attuale commissario tecnico della nazionale italiana.

Fresco di cittadinanza onoraria, il c.t della selezione azzurra, è stato ospite di Bruno Vespa, nel corso della trasmissione “Cinque minuti”, in cui l’allenatore ha toccato vari temi, dalla nazionale ovviamente, sino all’immancabile e fresco ricordo partenopeo.

“Napoli mi manca tantissimo, avevo creato un rapporto profondo con la squadra, un pò mi manca ora” – Spalletti, ha poi proseguito rimembrando il tricolore, terzo scudetto della storia del Napoli: “Quello scudetto me lo sento addosso per bene, nel calcio tutto tende a bruciarsi velocemente, ma lì mi hanno fatto sentire come nessuno meriterebbe mai”.