Kvara, periodo nero: non gli viene perdonato l’ennesimo errore

All’indomani del match contro il Braga si fa luce sull’ennesima prestazione opaca di Kvaratskhelia, le pagelle dei quotidiani non fanno sconti

Il Napoli di Mazzarri ha centrato il primo obiettivo stagionale: la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Champions League. Gli azzurri hanno staccato il pass qualificazione grazie alla vittoria casalinga contro il Braga nell’ultimo match. I portoghesi hanno concluso invece il girone al terzo posto, ottenendo la magra consolazione dell’accesso alla fase a eliminazione diretta di Europa League. Primo posto che, come ampiamente prevedibile nel momento del sorteggio, è stato conquistato dal Real Madrid di Carlo Ancelotti, con l’Union Berlino fanalino di coda in quarta posizione. Un girone del quale, nonostante le mille difficoltà, tutto sommato il Napoli può ritenersi soddisfatto.

L’ultima gara è stata decisa dall’autogol del difensore turco Saatci, propiziato da un’accelerata di Politano sulla fascia destra, e dalla rete di Osimhen. Il nigeriano ha messo a referto la prima marcatura dopo il ritorno dall’ultimo infortunio rimediato con la Nazionale. Un gol che spazza via le critiche delle ultime ore, che hanno visto Osimhen attaccato a causa della partenza per il Marocco, dove il bomber azzurro ha ritirato il prestigioso premio di Pallone d’Oro africano. Nonostante il viaggio e le conseguenti fatiche dovute agli spostamenti Osimhen non ha deluso le aspettative. Chi invece è parso (ancora una volta) in ombra è Kvaratskhelia. Le pagelle dei quotidiani hanno fatto luce sulla sua opaca prestazione.

Kvaratskhelia, periodo buio: i quotidiani non perdonano

“Triangola e detta la partenza di Natan sul bis, colorando una partita con una serie di iniziative mai definite e un’altra buona occasione per segnare. Ha bisogno di accendere la miccia, di ricordarsi chi è“, questo il commento del Corriere dello Sport, che gli assegna un voto di 5,5.

In questo caso il quotidiano sottolinea l’ennesimo errore sotto porta, aspetto sul quale il georgiano è parso pittosto carente negli ultimi tempi. Basti pensare al recente errore contro la Juventus.

“Che succede Khvicha?”, si domanda invece la Gazzetta dello Sport. “Forse la testa è ancora a Torino, ma incespica e non illumina, cercando il colpo a effetto. E sbaglia ancora sotto porta”. Anche in questo caso la valutazione del giornale è 5,5.

“Sotto tono in modo vistoso, ha di bello che non si scoraggia mai, tenta sempre di fare la differenza, sbaglia tanto anche quando Gomez gli concede spazio”, più cauto invece il commento de Il Mattino. Tuttavia anche in questo caso la valutazione è la medesima: 5,5. Dunque, una bocciatura su tutti i fronti per Kvaratskhelia, che ora deve ritrovare assolutamente la condizione e la lucidità della scorsa stagione, per il bene suo e della squadra.