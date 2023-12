Champions League, le possibili avversarie del Napoli: la data dei sorteggi e quando si gioca

Sono da poco concluse le gare di Champions League che hanno decretato gli ultimi accessi alla fase degli ottavi di finale.

Il 2 a 0 allo Sporting Braga di ieri sera al Maradona, ha sancito il definitivo passaggio agli ottavi del Napoli di Walter Mazzarri, che per la seconda volta alla guida degli azzurri ha ottenuto questo prestigioso risultato.

Un accesso sicuramente più “comodo”, rispetto a quello ottenuto nel girone impossibile del 2011, in cui Hamsik e compagni furono capaci di eliminare City e Villareal, accarezzando addirittura l’idea del primo posto. Anche in quel caso, come accaduto ieri sera, però, la compagine partenopea alla fine terminò seconda.

Champions, dai sorteggi alle possibili avversarie

Lunedì prossimo, 18 dicembre, sono previsti i sorteggi in quel di Nyon, tappa fissa delle urne riguardanti la competizione più prestigiosa d’Europa. Presso la sede UEFA della sopracitata città, alle ore 12, tutti i team qualificati alla fase ad eliminazione diretta conosceranno il proprio destino.

Non sarà quasi certamente una passeggiata per i campioni d’Italia in carica, con la stragrande maggioranza delle avversarie che si presenteranno all’appuntamento come favorite, a differenza della scorsa stagione, in cui il team guidato da Spalletti, a seguito di un girone dominato, si ritrovarono dinanzi l’Eintracht di Francoforte. Una sfida storico, che segnò il primo passaggio ai quarti della storia calcistica napoletana nella competizione.

Definite anche le date per dei match: tra il 13-14 ed il 20-21 febbario andrà in scena l’andata, il 5-6 e 12-13 marzo per quelle di ritorno, con l’atto finale che decretetà le contendenti per i quarti, risultato che il Napoli spera di bissare nuovamente.

Sarà oggettivamente complicato, escluso il Real Madrid, affrontato già nel girone, sono davvero poche le avversarie “abbordabili”, sottolineando le virgolette, considerando che in Champions, stagione scorsa docet, non esiste nulla di scontato e sottovalutabile.

Di seguito, la lista completa dei possibili avversari:

Bayern Monaco

Arsenal

Real Sociedad

Manchester City

Barcellona

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Tra le varie compagini, ad oggi, quelle che appaiono meno ostiche, sono proprio: Real Sociedad, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Su tutte la Sociedad, qualificatasi sorprendentemente prima nel girone con l’Inter. Gli spagnoli, affrontati due anni fa nell’Europa League 2020 – 21, chiusero il girone secondi, alle spalle del Napoli, all’epoca guidato da Gennaro Gattuso.

Ipotesi, che ad oggi, considerando le probabilità e la poca inclinazione ad urne fortunate della società partenopea, appaiono quantomeno complicate. Insomma, ci sarà da incrociare le dita.