Cagliari, guai per Ranieri: la stella della squadra rischia di saltare il Napoli

Il Napoli è chiamato a tornare alla vittoria anche in Serie A. Gli azzurri sabato ospiteranno al Maradona il Cagliari. In vista del match potrebbe esserci un assenza pesante.

Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League raggiunta, il Napoli si è proiettato verso l’impegno di campionato contro il Cagliari. Match tutt’altro che semplice, ma in cui gli azzurri dovranno assolutamente trovare il successo.

Verso la sfida di sabato, potrebbe esserci una defezione importante che rischia di scombinare i piani del tecnico.

Lapadula a rischio verso la sfida col Napoli: le condizioni

Gianluca Lapadula è tornato definitivamente, ed ha anche inciso nel match contro il Sassuolo trovando il gol che ha dato il via alla rimonta dei rossoblu. L’attaccante dei sardi ha però riportato la rottura del setto nasale nel match contro gli emiliani. Per questo motivo Lapadula sarebbe a rischio per la trasferta contro il Napoli.

L’intervento di ricostruzione del setto nasale è perfettamente riuscito, ma come riporta L’Unione Sarda, Lapadula dovrebbe restare per qualche giorno completamente a riposo. Siccome il match è in programma per sabato al Maradona, la presenza di Lapadula ad oggi è fortemente in dubbio. Sicuramente nella conferenza stampa della vigilia, Claudio Ranieri darà informazioni più dettagliate sulla presenza o meno dell’attaccante.