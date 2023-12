UFFICIALE- Infortunio Dybala, cambia tutto: il verdetto in vista di Roma-Napoli

Arrivano bruttissime notizie per la Roma e per Josè Mourinho. C’entra anche la partita con il Napoli del prossimo 23 dicembre

È fissato per stasera uno dei match che potrebbe definitivamente indirizzare la stagione dei partenopei. Mancano una manciata di ore al calcio d’inizio della partita tra Napoli e Braga. Con una vittoria o un pareggio gli azzurri sarebbero automaticamente qualificati al turno successivo della Uefa Champions League, vale a dire quello degli ottavi di finale. Un passaggio del turno che però sarebbe al secondo posto del girone. Il primo posto è occupato dal Real Madrid che fin qui ha fatto en plein di vittorie conquistando 15 punti su 15.

I tifosi del Napoli chiedono a gran voce una vittoria, nonostante basti un pareggio, di modo che la squadra si carichi in vista anche dei prossimi impegni. Tre sconfitte nelle ultime tre partite per la brigata di Walter Mazzarri che si è dovuta arrendere a Real Madrid, Inter e Juventus consecutivamente. Dopo la scorsa stagione passata a dominare in lungo e largo, questa sembra stia procedendo in modo lento, negativo e quantomai opposto rispetto all’annata precedente. Un’eliminazione dalla Champions League ed un approdo in Europa League, sarebbe un grosso fallimento per la società di Castel Volturno.

Si pensa anche ai prossimi impegni di campionato

Con una sfida da giocare e da vincere contro i lusitani del Braga, c’è bisogno al contempo di riprendersi anche in campionato. La squadra di Mazzarri è scivolata al sesto posto dietro anche un sorprendente Bologna di Thiago Motta e alla Roma di Josè Mourinho. Riguarda proprio i giallorossi la notizia che sconvolge la tifoseria. Come riportato dalla società di Trigoria, nonostante i segnali positivi di ieri, gli esami strumentali odierni per Paulo Dybala hanno dato esito inaspettato. L’ottimismo è stato cancellato subito dai referti medici che hanno segnalato una lesione al flessore della coscia sinistra per il talento argentino.

I tempi di recupero, come specificato dalla società giallorossa, sono stimabili in tre settimane. Il rischio è che il 2023 di Dybala possa essersi concluso anzitempo e proverà a tornare per la partita contro la sua ex squadra, la Juventus, programmata al 30 dicembre. Chiaramente l’attaccante argentino salterà anche la sfida del 23 dicembre dello Stadio Olimpico contro il Napoli. Una mazzata che quindi non ci voleva per i tifosi giallorossi che speravano di avere il loro giocatore più talentuoso nelle partite più importanti. Ennesimo infortunio che quindi si aggiunge alla lista degli acciacchi che hanno tormentato la carriera di Paulo Dybala.