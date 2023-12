Osimhen vuole esserci contro il Braga: il retroscena sul viaggio in Marocco

Importanti novità per quanto riguarda l’impiego di Victor Osimhen nel match di questa sera

Sarà Napoli-Braga la partita che deciderà chi tra le due squadre si qualificherà agli ottavi di Champions League. I partenopei sarebbero automaticamente al prossimo turno anche con un pareggio. I tifosi però, date le ultime tre sconfitte in tre partite, chiedono una reazione d’orgoglio alla squadra e quindi una vittoria.

Lo stadio di casa, infatti, rappresenta una maledizione per il Napoli in questa stagione. Il successo, tra campionato e coppa, non arriva da fine settembre. Servirà conquistare i tre punti e il passaggio agli ottavi per risollevare una stagione fin qui deludente.

Riecco Victor

La notizia riportata in giornata da Sky Sport non può far altro che piacere ai tifosi del Napoli. Victor Osimhen è infatti già rientrato a Castel Volturno in mattinata. Il nigeriano nella giornata di ieri era volato a Marrakech, in Marocco, dove è stato premiato con il pallone d’oro africano.

Un traguardo che riempito d’orgoglio l’attaccante che pare abbia fatto di tutto per esserci questa sera. Osimhen ha fatto anche degli esercizi nel viaggio in aereo e, una volta arrivato a Napoli, è inoltre riuscito a svolgere la rifinitura con i compagni sul campo di allenamento. Tutto fa presagire una sua partenza da titolare nell’importantissimo match contro il Braga.