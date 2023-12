Fallo di Lautaro su Lobotka, scoppia lo scandalo: svelato l’audio del VAR

Su DAZN è andato in onda “Open – VAR”, special dell’emittente streaming dedicata ai meandri del VAR ed ai suoi momenti di review.

Nello zero a tre con cui l’Inter si è imposto allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta contro il Napoli, hanno fatto tanto discutere almeno un paio di episodi. Su tutti, quelli del contatto fra Lobotka e Lautaro, antecedente al goal di Çalhanoğlu e quello relativo al tocco di Acerbi su Osimhen in area di rigore.

Già nel post gara, il direttore sportivo Meluso si era sfogato ai microfoni di DAZN, mettendo in chiaro che Walter Mazzarri non si sarebbe presentato ai microfoni per il consueto post gara, in modo da evitare possibili dichiarazioni punibili di squalifica dal giudice sportivo.

La parola era poi passata agli addetti ai lavori, tra cui l’ex arbitro Marelli, che aveva sottolineato al pari degli altri ospiti in studio quanto il contatto a centrocampo su Lobotka fosse punibile di fallo, più divisivo invece l’episodio da possibile penalty, dove la linea era meno comune ma comunque non risolutiva come quella adottata da Massa, discusso arbitro di gara.

OPEN – VAR: svelati gli audio

Nel corso di OPEN – VAR, spazio dedicato da DAZN alle fasi di valutazione nelle review della massima tecnologia calcistica in uso quest’oggi, sono stati resi noti gli audio dei due episodi sopracitati.

Si è partito con il botto in pratica, mettendo sotto la lente di ingrandimento la trattenuta di Lautaro Martinez su Lobotka:

“Gioca, non c’è nulla!” – parte così l’arbitro Massa, che poi, al momento del primo check del VAR ribadisce senza neanche dare tempo di valutazione: “Non c’è niente, niente!” – a quel punto, dinanzi al check, l’arbitro tranquillizza Di Lorenzo dicendogli che sono in fase di check, specificando nuovamente: “Tranquillo lo faccio controllare Di Lorenzo, ma non c’è proprio niente”. Successivamente arriva la comunicazione del VAR Marini che comunica a Massa: “Palla, poi c’è uno scontro, fallo assolutamente no”. Si arriva così infine all’epilogo dell’episodio, con Massa che ribadisce ai giocatori azzurri: “Mi dicono fallo mai, fallo mai. Vai, è goal, hai visto male”.

A quel punto, Toni, ospite in studio, interviene subito ribadendo che per lui è fallo, ricevendo l’appoggio di Ferrara e dell’ex arbitro Marelli, quindi, Pardo chiede a Trefoloni, responsabile del Settore Tecnico Arbitrale che stava spiegando la dinamica: “Per tutti noi era fallo, loro neanche un dubbio, ma perchè?” – Trefoloni risponde: “In quel momento in 3 hanno la stessa percezione, non c’era minimo spazio per una on field review”.

Si passa poi al check sul possibile rigore negato per fallo di Acerbi ai danni di Osimhen. Anche in questo caso Massa in maniera molto netta è sicura parte con un: “Niente, niente! Giocate”, sino ad arrivare a comminare una ammonizione ad Elmas.

Successivamente la parola passa al VAR:

“Aspetta Davide, un attimo” – suggeriscono a Massa, poi proseguono a vivisezionare le immagini: “Gli tocca il piede dopo”, ammettono, successivamente, però, analizzano l’intensità del tocco di Acerbi: “Il tocco è leggerissimo, valutiamo in ultra motion, guarda, per me è nulla, il check è completato”.

Un giudizio, che in questo caso ha trovato un appoggio dello studio di DAZN, Toni a parte che dichiara: “Sarebbe stato un rigorino, ma siccome li danno spesso, come si fa a capire quando devono o non devono essere fischiati? A questo punto l’avrei dato, altrimenti bisogna prendere una linea più chiara”.