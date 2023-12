Pallone d’Oro Africano, inizia la cerimonia: c’è l’indizio che favorisce Osimhen

Osimhen era quest’oggi assente in quel di Castel Volturno, nonostante le poche ore che separano il Napoli dall’importante match con il Braga.

Mancano poco più di ventiquattro ore al match contro lo Sporting Braga che segnerà definitivamente la stagione europea del Napoli. Gli azzurri sono infatti ad un passo dalla qualificazione e hanno a disposizione addirittura 3 risultati su 4 per passare.

Visti gli scontri diretti, infatti, oltre che con il pari e la vittoria, il team di Mazzarri potrebbe accedere agli ottavi di finale anche con una sconfitta di misura, scenario che a prescindere da tutto tecnico e ambiente vorrebbero evitare, in modo da ridonare fiducia ad un team in difficoltà.

Osimhen, pallone d’oro africano vicino? Le ultime

Ha fatto discutere l’assenza di Victor Osimhen dal Konami Center di Castel Volturno alla vigilia di tale sfida, nonostante ciò, la società campione d’Italia, ha voluto subito chiarire che il nigeriano si fosse recato in Marocco per la premiazione del pallone d’oro africano, su permesso concordato con il Napoli.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’ex Lille, finalista con due pezzi da novanta come Salah e Hakimi, sarebbe in rampa di lancio per alzare il trofeo.

Oma Akatugba, giornalista nigeriano da sempre molto vicino al numero 9 partenopeo, ha infatti sottolineato come l’attaccante sia l’unico dei 3 candidati al titolo ad essersi presentato alla cerimonia. Un indizio, a detta di Akatugba, che indicherebbe in maniera chiara ed esplicita l’esito delle nominations, rendendo Osimhen, il favorito numero 1.

A breve, si scoprirà la verita.