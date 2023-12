Non convince Mazzarri: nuovo esordio contro il Braga

Il Napoli affronterà domani sera al Maradona i portoghesi del Braga, nel match decisivo per l’accesso agli ottavi di Champions League. Mazzarri starebbe pensando all’esclusione di un titolare per dare spazio ad un esordiente.

La seconda avventura al Napoli di Mazzarri era iniziata positivamente, ma purtroppo nelle tre sfide successive sono arrivate tre sconfitte. Dimostrazione del fatto che il Napoli della passata stagione è definitivamente crollato, e dunque bisogna ricostruire il tutto.

Una novità potrebbe arrivare già nella sfida contro il Braga, con l’esordio di un azzurro al posto di un titolare.

Natan non convince da terzino: possibile chance per Zanoli

Fin qui non è andata bene sotto vari aspetti a Mazzarri. L’allenatore del Napoli ha dovuto fare i conti con un calendario proibitivo – che ha portato una vittoria e tre sconfitte finora – ma anche con svariati infortuni. Difatti la corsia mancina è stata martoriata, con Mario Rui ed Olivera alle prese con due infortuni importanti. Il tecnico azzurro ha adottato sia Juan Jesus che Natan sull’out mancino nel corso di questi impegni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Natan non ha convinto Mazzarri nella posizione di terzino sinistro, e in vista del match col Braga sarebbero in corso delle valutazioni. Mazzarri sarebbe pronto a relegare Natan in panchina, dando spazio sulla fascia a Zanoli. Il giovane terzino italiano ha impressionato positivamente l’allenatore nel corso dei pochi minuti giocati contro la Juventus, in cui ha mostrato le sue ottime doti difensive ed offensive. In attesa del rientro di Mario Rui che sembra ormai imminente, Mazzarri potrebbe affidare a Zanoli la corsia mancina per la delicata sfida di Champions contro il Braga.