Napoli-Inter non è finita: le parole di Caressa infiammano la polemica

Fabio Caressa, noto giornalista, si è esposto in maniera molto diretta riguardo le polemiche arbitrali degli ultimi giorni.

Il Napoli si trova in una situazione di classifica complicatissima. Gli azzurri sono in sesta posizione a pari punti con la Fiorentina. In questo turno, oltre ad essere stati staccanti dalla Roma, gli azzurri sono stati sorpassati anche dal Bologna di Thiago Motta.

Contro la Juventus è arrivata la terza sconfitta consecutiva tra Serie A e Champions League. Questo non accadeva dalla stagione 2015-2016, anno del debutto di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli.

Le prestazioni contro Juventus e Real Madrid non sono state negative, mentre contro l’Inter ci sono stati diversi episodi arbitrali che hanno lasciato strascichi di polemiche e che hanno penalizzato gli azzurri.

Caressa contro la classe arbitrale: c’entra Napoli-Inter

Le polemiche riguardo Napoli-Inter sono iniziate già nel post partita con Walter Mazzarri che non si è presentato ai microfoni di Dazn, prima, e in conferenza stampa, dopo, per evitare squalifiche. Al suo posto è intervenuto il ds Mauro Meluso che ha mostrato tutto il suo disappunto per le scelte arbitrali di Davide Massa.

Le polemiche sono proseguite per giorni e Fabio Caressa, noto giornalista, non accenna a placarle. Nel corso di “Goleador” trasmissione in onda su SkySport, Caressa ha rilanciato con un attacco all’intera classe arbitrale. Nel mirino delle polemiche, ovviamente, ci è finito Massa per il fallo di Lautaro Martinez su Lobotka non fischiato nel corso di Napoli-Inter.

Di seguito le sue parole: