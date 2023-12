Napoli da record: il dato sorprendente spiazza tutti

In queste ultime ore è stato svelato un dato che sorprende tutti e che certifica ulteriormente il periodo bellissimo che sta vivendo la città di Napoli e tutti i napoletani: di seguito, la stima sulle presenze in città in occasione del ponte dell’Immacolata.

Quello che ci si lascia alle spalle è un ponte per la festività dell’Immacolata che ha dato grande soddisfazioni alla città di Napoli. Se per quanto riguarda l’aspetto meramente calcistico le gioie sono ormai esigue, con la squadra di Walter Mazzarri che continua a vivere il suo momento complicato, lo stesso non si può dire per la città e per i napoletani, che hanno fatto registrare numeri importanti in questi ultimi giorni. Milioni sono stati gli italiani che, in occasione dei giorni festivi ravvicinati, hanno deciso di spostarsi e godersi un piccolo break a poche settimane dal Natale, altro appuntamento in cui Napoli dovrebbe avere tantissimi turisti tra le vie del centro storico.

Insomma, continua il momento d’oro per la città partenopea, che negli ultimi anni è sempre più gettonata, raccogliendo feedback positivi per una meta che finalmente sembra essere stata valorizzata in un modo che soltanto città straordinarie come Napoli possono meritare.

Boom di visite a Napoli per il ponte dell’Immacolata

In attesa di rivedere anche il Napoli tornare a brillare in campo dopo un periodo sicuramente non brillante, i napoletani possono consolarsi con un momento certamente straordinario per la propria città. Il boom di visite, sempre più crescente negli ultimi anni, è sicuramente anche dovuto dalle ultime vittorie in campo sportivo della città, che sta finalmente vivendo un vero e proprio momento di splendore e rifioritura.

Ma com’è andata in questo ponte dell’Immacolata per la città di Napoli in termini di presenze e di visitatori? Secondo i dati diffusi in questi giorni a tal riguarda, in Campania sono stati circa 220 mila i turisti, con introiti in totale di circa ben 80 milioni di euro. Ad amplificare questi numeri importantissimi è proprio la città di Napoli traina l’intera regione, che a sua volta ha fatto registrare un numero di turisti pari a ben 160 mila.

Insomma, numeri che vanno a confermare ulteriormente quanto di bello e splendente la città di Napoli sta vivendo nella storia recente, con una rivalutazione turistica che ormai mettono la terra di Partenope tra le mete più ambite da parte dei turisti provenienti dall’Italia ma anche dall’estero, per la gioia di un popolo che spera di poter tornare a gioire quanto prima anche per i risultati sportivi.