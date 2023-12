Napoli Braga, un altro infortunio serio: non è stato convocato

Siamo alla vigilia di Napoli-Braga, che sancirà chi tra queste due squadre accederà agli ottavi di Champions League. Per l’allenatore arriva un forfait importante in vista del match.

Sono ore calde, visto che ormai mancano poco più di 24 ore al match decisivo del Girone C di Champions League tra Napoli e Braga. Questo scontro diretto sancirà che farà parte della fase ad eliminazione diretta della competizione, e chi invece retrocederà in Europa League.

Alla vigilia del match arriva un’assenza pesante per una squadra, che è costretta a rinunciare al suo top player.

Assenza importante per il Braga: out Alvaro Djaló

Napoli e Braga sono giunti ad una fase cruciale della loro stagione, visto che domani scopriranno quale sarà il loro destino in Europa. Difatti una delle due squadre potrà continuare la sua avventura in Champions League, mentre l’altra sarà eliminata e retrocessa in Europa League. Un match su cui tutti i favori dei pronostici sono per gli azzurri, anche se i portoghesi si sono dimostrati come una delle squadre più ostiche del torneo.

A questo incontro le due squadre arrivano con diverse assenze, soprattutto il Napoli che è costretto a disputare il match con una difesa rimaneggiata. Gli azzurri sono ancora alle prese con gli infortuni di Mario Rui e Mathias Olivera, e per forza di cose sulla corsia mancina sarà adattato un centrale (Natan o Juan Jesus, ndr.). La mossa a sorpresa di Mazzarri potrebbe essere Zanoli, le cui quotazioni stanno salendo nelle ultime ore dopo il buon ingresso contro la Juventus. Il giovane terzino potrebbe essere adattato a sinistra, dove ha dato buone risposte nonostante la sua corsia di competenza è quella destra.

D’altro canto ci sono problemi anche per Artur Jorge, che dovrà fare a meno di una pedina importante della sua squadra. Difatti alla vigilia del match è arrivato il forfait di Alvaro Djaló, che non farà parte della spedizione dei portoghesi per il match del Maradona. Il pericolo attaccante del Braga ha rimediato un infortunio che purtroppo l’ha costretto ad alzare bandiera bianca in vista del match decisivo di Champions League. Oltre a Djaló, Jorge deve fare a meno anche dello squalificato Niakaté. L’unica nota positiva per il Braga è il recupero di Al Musrati, che sarà abile ed arruolabile per la sfida col Napoli.

Dunque nel match di domani sera tra Napoli e Braga troveremo diversi assenti nelle due squadre, complici infortuni e squalifiche che hanno ridotto le scelte dei due allenatori per questa sfida decisiva.