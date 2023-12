Mourinho trema per la coppia Dybala Lukaku: la notizia su Roma Napoli

La partita di ieri contro la Fiorentina rischia di costar grosso a José Mourinho, visto l’infortunio di Dybala e l’espulsione di Lukaku. Le ultime sui due con vista sulla sfida col Napoli.

Ieri sera la Roma ha pareggiato per 1-1 la sfida dell’Olimpico contro la Fiorentina. Se il risultato non è del tutto da buttare, a far preoccupare Mourinho sono i due fuoriclasse giallorossi, Dybala e Lukaku.

Ad oggi i due rischiano grosso verso il big match della 17ª giornata di Serie A contro il Napoli.

Apprensione per Mou su Dybala e Lukaku

La sfida contro la Fiorentina rischia di costare veramente tanto alla Roma di José Mourinho. L’allenatore portoghese ha prima visto alzare bandiera bianca a Paulo Dybala nel corso del primo tempo, e poi uscire anzitempo dal campo anche Romelu Lukaku a causa di un’espulsione. All’orizzonte c’è la sfida dell’Olimpico contro il Napoli, a cui rischiano di essere assenti entrambi.

Inizialmente le sensazioni sull’infortunio di Dybala erano molto pessimiste, ma nelle ultime ore filtra un cauto ottimismo. Come riporta Sky Sport, l’argentino non avrebbe rimediato un infortunio grave, e dovrebbe saltare solamente le sfide contro lo Sheriff e il Bologna. Se così fosse confermato, Dybala tornerebbe a disposizione per Roma-Napoli.

Come sottolineato da Angelo Mangiante, giornalista per Sky Sport molto vicino agli ambienti giallorossi, l’ex Juventus ha rimediato nello specifico un problema al flessore. L’attaccante, però, consapevole delle problematiche legate alla propria fasciatura muscolare, dovrebbe essere riuscito a fermarsi in tempo, evitando una lesione che sarebbe costata cara.

A preoccupare maggiormente adesso è Romelu Lukaku. L’attaccante belga è stato espulso nel finale di Roma-Fiorentina, in seguito ad un intervento sconsiderato. L’attaccante giallorosso rischia di essere squalificato per due turni dal Giudice Sportivo, e dunque di saltare Roma-Napoli. Il responso del Giudice Sportivo è atteso per martedì o mercoledì, quando sarà comunicata la squalifica effettiva di Lukaku. Dunque verso la sfida contro il Napoli, Mourinho rischia di arrivare senza i suoi due fuoriclasse, ma ne sapremo sicuramente meglio nei prossimi giorni.

Insomma, l’incertezza sotto l’ombra del Colosseo regna sovrana, nonostante ciò, ad oggi, le possibilità di vedere sul rettangolo verde uno dei tandem più pericolosi della Serie A contro il Napoli, sembrano senza dubbio maggiori rispetto a quelle di un forfait. Ancora pochi giorni e se ne saprà qualcosa in più, Mourinho, ma a questo punto anche i componenti dell’ambiente azzurro, attendono.