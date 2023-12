Meret, l’agente allo scoperto sul futuro: “Succederà al 100%”

Il futuro dell’estremo difensore azzurro è ancora tutto da decidere: a chiarire i dubbi è l’agente di Meret Federico Pastorello

La scorsa stagione sembrava che Alex Meret avesse trovato la tanto ricercata fiducia tra i pali della porta del Napoli. Questa stagione invece si sono ripresentati i problemi di qualche anno fa. Complice senza dubbio l’emergenza infortuni in fase difensiva, con Mario Rui e Olivera ancora ai box, e le prestazioni altalenanti del resto del comparto, Meret non sta dando sicurezze.

Il suo posto da titolare è in bilico, e addirittura già contro il Braga in Champions League, come riportato anche da La Repubblica questa mattina, Mazzarri potrebbe preferirgli Gollini. Il suo contratto scade a fine anno, e la probabilità di vederlo lontano da Napoli sta man mano aumentando. A chiarire la situazione ci ha pensato il suo agente Federico Pastorello.

Le dichiarazioni di Pastorello

Intercettato all’hotel Melià di Milano, Pastorello è intervenuto nell’ambito dell’Assemblea Assoagenti. “La stagione del Napoli è molto complicata, con il cambio di allenatore la concentrazione e il lavoro è soprattutto sulla stagione in corso. Alex ha il contratto in scadenza ma con opzione automatica, quindi non c’è tutta questa fretta“, esordisce così riguardo l’intrigata situazione contrattuale.

Pastorello ha aggiunto sull’eventuale rinnovo: “La disponibilità da parte del ragazzo per rimanere a Napoli è sempre stata assoluta, poi vedremo come andrà alla stagione. Siamo aperti un po’ a tutto. Possibilità di vedere Meret svincolato? Non credo, l’opzione è a favore del Napoli e penso verrà esercitata al 100%. Arrivati a quel punto si farà il punto della situazione con il club, c’è grande serenità di rapporti”.

Dichiarazioni molto confortanti, anche per il ragazzo, che può contare sull’appoggio del club anche per il futuro, in un momento complicato. Staremo a vedere se nei prossimi mesi il club di De Laurentiis eserciterà l’opzione esposta da Pastorello oppure preferirà virare su altri profili.