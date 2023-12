Mercato Napoli, svelato il budget stanziato da De Laurentiis per gennaio

Calciomercato Napoli, il budget stanziato da De Laurentiis per gennaio è sorprendente: l’edizione odierna del quotidiano svela le cifre

Manca poco meno di un mese all’inizio del calciomercato invernale. In vista del mercato di gennaio il Napoli non dovrebbe effettuare grosse operazioni, ma si concentrerà piuttosto sul puntellare quei ruoli che, a causa di infortuni e\o scelte sbagliate in estate sono carenti numericamente.

Dalle ultime partite del Napoli si è potuto riscontrare che il punto debole della rosa, al momento, è la difesa. Mazzarri sta ancora facendo i conti con le pesanti assenze di Mario Rui e Olivera sulla fascia sinistra, ma anche i centrali non stanno dando le sicurezze necessarie. Per questo è probabile che a gennaio si intervenga proprio in questo reparto.

Calciomercato Napoli, quanto spenderanno gli azzurri? Le cifre

L’edizione odierna de Il Mattino svela il budget stanziato dal club partenopeo per affrontare l’imminente sessione di calciomercato invernale. Il quotidiano parla di 25-30 milioni di euro, che con ogni probabilità verrano investiti per rinforzare la batteria di difensori a disposizione di mister Mazzarri.

Una cifra piuttosto alta, se consideriamo le ultime sessioni di mercato invernale, nelle quali il Napoli ha fatto poco o niente. Dunque, se così dovesse essere, si tratta di un segnale forte da parte della società, vogliosa di tornare a brillare in campionato come in Champions League.