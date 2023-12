Conferenza Mazzarri: “Dobbiamo superare il turno! Natan o Zanoli? C’è un problema”

Siamo giunti alla vigilia di Napoli-Braga, match valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League e che decreterà chi accederà agli ottavi. Le parole in conferenza stampa di Mazzarri e Juan Jesus.

Il Napoli è giunto ad un nodo cruciale della sua stagione, visto che domani scoprirà se accederà agli ottavi di Champions o sarà retrocesso in Europa League. Gli azzurri partono con i favori del pronostico, avendo a disposizione due risultati a favore per superare il girone.

Il difensore azzurro Juan Jesus e l’allenatore Walter Mazzarri presentato il match contro il Braga nella conferenza stampa della vigilia.

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Mazzarri

Di seguito le parole del tecnico del Napoli alla vigilia del match contro il Braga:

IMPORTANZA DELL’APPROCCIO – “Domani è chiaro che è fondamentale passare il turno. Sono proiettato a migliorare ogni aspetto della squadra. Sanno giocare a calcio, ma bisogna ritrovare l’equilibrio della passata stagione, iniziando dal non concedere contropiedi. Mi piacerebbe vedere una squadra più compatta. Dal punto di vista dei risultati siamo stati carenti. Domani mi aspetto una squadra compatta e più concreta, e ovviamente che si superi il turno”.

POSSIBILI NOVITÀ TATTICHE – “Sono venuto qui perché ho visto che ci sono i giocatori ideali per giocare a 4, ma tutti mi chiedono di giocare a 3 (ride, ndr.). Natan sta sostituendo Olivera sulla corsia mancina, ma mi aspetto di più in fase di spinta. Zanoli può giocare a sinistra, anche se ha un minutaggio ridotto. L’importante è essere compatti ed essere tranquilli con la palla come è a destra. Dobbiamo ritrovare le nostre certezze”.

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Juan Jesus

Di seguito le parole del difensore brasiliano del Napoli verso la sfida col Braga:

PARTITA IMPORTANTE – “È una partita dove ci giochiamo tutto. Le ultime partite sono state in crescita, nonostante il risultato. Piano piano stiamo trovando la fiducia giusta che ci permette di uscire da un momento difficile. Speriamo di fare bene contro il Braga per alzare il morale del gruppo”.

COSA SERVE PER VINCERE IN CASA – “Manca fare gol e un po’ di lucidità. Ma con la tranquillità e il buon lavoro che stiamo facendo possiamo tornare presto a vincere. Vincere davanti ai nostri tifosi ci dà fiducia a noi ed ai tifosi”.

MIGLIORAMENTI CON MAZZARRI – “Il mister ci sta dando la giusta carica e serenità. Stiamo sistemando dei dettagli in campo, visto che ogni allenatore è differente. Dobbiamo continuare a lavorare così ed aumentare il minutaggio del nostro rendimento. Con le vittorie poi è tutto più facile”.

SUI PROBLEMI DELLA SQUADRA – “Tante cose sono cambiate nel gruppo e nella società. Aver vinto ha sicuramente creato grande aspettative nei nostri confronti. Noi dobbiamo lavorare ed ascoltare il mister. I momenti brutti passeranno per dare spazio a quelli belli”.

SFIDA COL BRAGA ALL’ANDATA E QUELLA DI DOMANI – “Il Braga è una squadra molto organizzata. A prescindere dal risultato è una partita importante è la affronteremo col miglior spirito”.