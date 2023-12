Mazzarri indica la rotta per uscire dalla crisi: ha fatto una richiesta alla squadra

Il momento in casa Napoli, dopo il rendimento negli ultimi impegni tra campionato e Champions League, non è tra i migliori e il tecnico Walter Mazzarri è chiamato a dare una scossa.

A Napoli si attende la luce in fondo al tunnel. Il periodo negativo in cui è incappato il gruppo azzurro lascia le scorie soprattutto in classifica, con gli azzurri che ora sono scivolati addirittura al sesto posto in classifica per quanto riguarda la Serie A. Certo, il plotone Champions è racchiuso davvero in pochi punti e basterebbe un filetto di vittorie per mettere a posto le cose, ma è chiaro che i segnali che arrivano da un punto di vista meramente morale non sono positivi.

Contro il Braga, dunque, in palio non c’è solo il pass per gli ottavi di finale di Champions League, ma anche di potersi dare uno slancio in vista dei prossimi impegni di campionato, che a questo punto sono importantissimi per la compagine azzurra. Lo sa bene anche Walter Mazzarri, che cerca di tracciare la rotta per uscire dalla crisi, avanzando frattanto una richiesta alla squadra.

News SSC Napoli, Mazzarri ha una richiesta per la squadra

Walter Mazzarri nelle prossime ore tornerà a parlare nella consueta conferenza stampa di vigilia di Champions, a ridosso della sfida decisiva contro il Braga. Appuntamento imperdibile per capire quello che è il suo punto di vista dopo la sua analisi a caldo dopo il match contro la Juventus.

Intanto, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela quello che è l’approccio utilizzato dal tecnico di San Vincenzo in seguito a un periodo certamente non brillante per la squadra Campione d’Italia.

“Mazzarri sta proteggendo i suoi ragazzi, cercando di non dare loro pressione in eccesso”, scrive il quotidiano oggi in edicola. Aggiungendo, inoltre, che l’allenatore ha chiesto maggiore cattiveria nelle conclusioni verso lo specchio della porta, uno dei problemi che il Napoli ha riscontrato in questa prima fase di stagione.