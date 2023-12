Colpo super per il Napoli: arriva gratis a gennaio

Calciomercato Napoli, la dirigenza del club partenopeo studia un colpo super a parametro zero per gennaio: di chi si tratta

Manca oramai poco meno di un mese all’inizio della prossima sessione di calciomercato invernale. Dunque, è tempo per i club di Serie A di individuare profili interessanti che possano andare a rinforzare i punti deboli della squadra. Le ultime partite del Napoli hanno evidenziato difficoltà notevoli in difesa. Un fattore determinante è certamente l’emergenza infortuni dovuta agli stop di Mario Rui e Olivera, che hanno costretto Mazzarri ad adattare Juan Jesus e Natan. Tuttavia, anche i centrali, come ad esempio Rrahmani che ad inizio anno è stato designato come leader della difesa azzurra, non stanno performando al meglio.

Con il mercato di gennaio alle porte è normale che il Napoli si guardi intorno e, stando alle ultime indiscrezioni, pare che gli azzurri si stiano muovendo proprio per rinforzare la difesa e, in particolare, sta osservando con attenzione il mercato dei centrali. In estate si è puntato su Natan, che finora ha messo in mostra ottime prestazione, alternate però a flop clamorosi. Le potenzialità del brasiliano sono chiare, ma probabilmente ha ancora bisogno di un po’ di tempo per abituarsi al campionato italiano. Per questo il club partenopeo sta valutando anche profili più esperti.

Un campione del mondo sul mercato degli svincolati: il Napoli è sulle sue tracce

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione, elencando le possibili alternative valutate in questo momento dal Napoli. Il primo è una vecchia conoscenza dei tifosi azzurri, poiché è stato accostato agli azzurri già quest’estate: si tratta di Max Kilman del Wolverhampton. A lui si aggiungono altri tre profili interessanti dalla Premier League: l’ex Spezia Kiwior, ora all’Arsenal, si tratta in realtà (anche in questo caso) di un ritorno di fiamma, Marc Guéhi del Crystal Palace ed Eric Dier, l’inglese è oramai ai margini del progetto Tottenham.

Tra i nomi resi noti dal quotidiano spicca però quello di Jerome Boateng. Il difensore tedesco è svincolato dopo la brutta esperienza con il Lione.

Boateng è fermo dal 30 giugno, ma le sue esperienze passate in Nazionale e con il Bayern Monaco sono un bigliettino da visita di tutto rispetto, sopratutto se si è alla ricerca di un profilo più esperto.

Altro nome uscito fuori è quello di Martin Vitik, classe 2003, difensore ceco dello Sparta Praga. Nella lista dei difensori c’è anche Edmond Tapsoba del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, sorpresa della Bundesliga. Oltre a quello di Hancko, forte centrale slovacco del Feyenoord, anche lui in passato protagonista di alcune voci di mercato riguardo un suo possibile trasferimento al Napoli.