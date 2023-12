Braga, Artur Jorge in conferenza: “Possiamo vincere con due gol di scarto. Abbiamo problemi in attacco”

Alla vigilia della sfida tra Napoli e Braga, ha tenuto la consueta conferenza stampa della vigilia anche Artur Jorge. Le dichiarazioni dell’allenatore del Braga alla stampa.

Nel primo pomeriggio ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri, che ha presentato la gara di domani sera contro il Braga. Pochi istanti fa è stato il turno dell'allenatore del Braga Artur Jorge.

Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico dei portoghesi.

La conferenza stampa di Artur Jorge

Di seguito le dichiarazioni di Artur Jorge in conferenza stampa di presentazione di Napoli-Braga:

SULLA PARTITA DI DOMANI – “Vogliamo assolutamente giocare un buon calcio domani, stiamo affrontando 3 squadre molto forti e avremmo fatto di tutto per giocarcela. Con il Napoli sarà come una finale, si deciderà per la Champions o l’Europa League. Il Napoli è molto forte ed ha un ottimo allenatore. Noi dobbiamo giocare e portare avanti la storia del Braga”.

DISCORSO AI GIOCATORI – “Il mio messaggio per i calciatori è semplice: essere ambiziosi. Dobbiamo dare tutto per il club, questi tre elementi possono aiutarci a vincere. Attualmente siamo concentratissimi perché siamo in una posizione di svantaggio. Sappiamo che dobbiamo segnare due gol per vincere”.

SUL NAPOLI – “Vogliamo scrivere la nostra storia, vogliamo vincere ancora dopo aver vinto le ultime 5 partite, loro vengono da 4 sconfitte. Nonostante questo sappiamo il valore dei loro giocatori che sono campioni d’Italia. Resta però il nostro spirito di voler fare una grande partita entusiasmante”.

AMBIZIONE – “Spero che facciamo molti gol domani. Lo scorso anno dovevamo ribaltare 4 gol a Firenze e per poco non ci siamo riusciti. Siamo consapevoli delle nostre capacità e dobbiamo controllare ogni singolo momento della partita. I nostri avversari tendono a dominare le partite”.