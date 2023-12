Accostato al Napoli, l’obiettivo non chiude la porta: “Tutto può succedere”

L’obiettivo del Napoli in un’intervista parla dell’interesse del club partenopeo e non chiude affatto la porta: di chi si tratta

Le ultime prestazioni poco convincenti del Napoli hanno spinto De Laurentiis ad effettuare valutazioni anche su alcuni componenti del direttivo del club. In particolare, nelle ultime settimane circolano insistentemente voci riguardo l’interruzione del rapporto con Meluso. Arrivato appena quest’estate, con sorpresa di tutti, l’attuale direttore sportivo azzurro non ha lasciato il segno come ci si aspettava. Per questo motivo è possibile che De Laurentiis opti per un immediato cambio. Tra i nomi accostati al Napoli c’è anche quello dell’ex Lazio Igli Tare.

Tare in orbita Napoli come nuovo ds: le sue dichiarazioni

Tare ha lasciato il ruolo di direttore sportivo del club di Lotito il 5 giugno 2023, dopo una lunga esperienza durata ben 18 anni. Ora è senza squadra, ed è sul mercato in cerca di nuove opportunità stimolanti. Di seguito il passaggio dell’intervista, che Tare ha concesso all’edizione odierna del Corriere della Sera, che tratta proprio delle voci su un possibile passaggio al Napoli:

“Non ho sentito nessuno, Poi nel calcio può accadere tutto in un attimo: guardate quello che è successo in Nazionale: Mancini che va via e arriva Spalletti. Il nostro è un mondo veloce in continua evoluzione. Aspetto l’offerta giusta“.

Risposta che non chiude le porte, anzi. Tare è molto apprezzato per le sue doti da talent scout. Sono tanti i calciatori che, inizialmente sconosciuti, sono divenuti beniamini dei tifosi della Lazio. Basti pensare, ad esempio, a Milinkovic-Savic. Una linea di pensiero molto affine con quella adottata dal Napoli negli ultimi anni.