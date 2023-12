Ultim’ora da Castel Volturno, un big assente in gruppo: il report

Piove sul bagnato in casa Napoli, dove un ulteriore big sarebbe apparso non al meglio nel corso dell’ultimo allenamento azzurro.

Il periodo negativo vissuto dal Napoli nell’ultimo mese parrebbe tutt’altro che intenzionato a lasciar stare la formazione azzurra. Dopo le tre sconfitte contro Real Madrid, Inter e Juventus infatti, i partenopei vedono ora incredibilmente lo spettro dell’eliminazione dai gironi di Champions League, con il tutto che si deciderà al Maradona contro il Braga. Dovessero infatti i portoghesi vincere in quel di Fuorigrotta, il prossimo 12 dicembre, con due o più gol di scarto, il Napoli verrebbe clamorosamente relegato in Europa League.

Uno scenario che ha spaventato e non poco i tifosi ma che soprattutto pesa in vista delle news giunte da Castel Volturno. Dopo i vari problemi rimediati nella sessione d’allenamento del 9 dicembre infatti, gli azzurri sarebbero stati colpiti da un nuovo stop. Dopo Gollini e Cajuste infatti, ai box sarebbe finito addirittura Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia out in allenamento, le novità sul georgiano

Continua a riempirsi l’infermeria di Castel Volturno, dove il Napoli continua a vedere i propri calciatori in preda ad infortuni o problemi di salute. La giornata di ieri era infatti stata caratterizzata dallo stato influenzale di Gollini e dal lavoro personalizzato per Jens Cajuste, alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio rimediato in seguito alla sfida contro la Juventus. A pochi giorni dal Braga però, i partenopei hanno oggi visto fermarsi Khvicha Kvaratshelia, cui momento negativo continua ad infierire.

Dopo la prestazione tutt’altro che idilliaca dell’Allianz Stadium infatti, il georgiano avrebbe quest’oggi svolto lavoro personalizzato in palestra e non allenamento in gruppo. Questo, secondo quanto riportato da un comunicato della SSC Napoli, a causa di un leggero stato influenzale. Ciò ha dunque spinto in apprensione i tanti tifosi partenopei all’ascolto, dato che Kvaratskhelia è ora ufficialmente in dubbio per l’incontro di Champions contro il Braga. Le condizioni del settantasette saranno quindi da monitorare giorno dopo giorno, con ulteriori aggiornamenti che giungono dall’SSCN Konami Training Center.

Il Napoli ha infatti provveduto ad aggiornare i propri tifosi anche in merito alle condizioni degli altri infortunati. Dopo la febbre accusata ieri, Gollini è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e dunque a disposizione di Walter Mazzarri. Ancora una volta implicato in un allenamento personalizzato ma in gruppo, invece, Mario Rui, che continua a macinare chilometri verso il proprio recupero ufficiale. Personalizzato in palestra, invece, per Cajueste, cui distorsione al ginocchio appare ben lontana dall’essere smaltita.