Roma in ansia: infortunio per il top giallorosso, rischia di saltare il Napoli

La Roma di José Mourinho perde una pedina fondamentale a meno di due settimane dallo scontro diretto contro il Napoli.

La stagione del Napoli non sta andando come previsto. Gli azzurri dopo quindici giornate sono fuori dalla zona Champions League. Dopo la vittoria di oggi pomeriggio, anche il Bologna ha superato gli azzurri. Il Napoli, inoltre, attende anche il risultato della Roma che proprio in questi istanti sta affrontando la Fiorentina. Al momento, i giallorossi stanno conducendo per 1-0 grazie alla rete del solito Romelu Lukaku.

Tegola in casa Roma, salta il Napoli?

Le notizie in casa Roma, però, non sono tutte positive. Nel corso del primo tempo, José Mourinho ha dovuto mettere mano alla panchina per un nuovo infortunio di natura muscolare.

Al 23′, il tecnico portoghese ha dovuto fare a meno di Paulo Dybala. Il top player giallorosso è stato costretto a lasciare il campo a causa dell’ennesimo infortunio muscolare.

Gli esami strumentali, con ogni probabilità, si terranno domani e si avranno più certezze in merito ai tempi di recupero. Tenendo conto che lo scontro diretto con il Napoli è tra meno di due settimane, le possibilità di vedere la “Joya” in campo contro gli azzurri sono veramente basse.