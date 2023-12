Napoli-Braga, brutte notizie per gli azzurri: numeri a sorpresa

Il Napoli si appresta ad affrontare il Braga in Champions League, ma non arrivano buone notizie per gli azzurri: numeri a sorpresa per la sfida del Maradona.

Voltare pagina e andare avanti. È questo il mantra che deve circolare in questo momento nello spogliatoio del Napoli. Il glorioso passato deve essere messo alle spalle, il presente dice che gli azzurri devono tornare a lottare e che nulla sarà regalato da qui a fine stagione.

La bellissima vittoria dello scudetto di qualche mese fa è già un nostalgico ricordo per i tifosi, che ora devono accettare un vero e proprio ridimensionamento degli obiettivi. Altro che sogni scudetto, adesso si deve lottare per un piazzamento alla prossima Champions League, con tante squadre pronte ad approfittare dei passi falsi dei partenopei per scippare il quarto posto (attualmente nemmeno più occupato dal Napoli).

Ma a proposito di Champions League, il prossimo impegno dei ragazzi di Walter Mazzarri è importantissimo. Martedì 12 dicembre, infatti, il Napoli ospita il Braga allo Stadio Diego Armando Maradona per l’ultima partita della fase a gironi della massima competizione europea. Un match che è un vero e proprio scontro diretto, ma con gli azzurri che hanno due risultati e mezzo per prendersi il secondo posto nel Gruppo C e qualificarsi agli ottavi di finale.

Ma perché “due risultati e mezzo”? Il Napoli è a quota 7 punti in classifica, mentre il Braga ne ha ottenuti 4, quindi a -3 dai partenopei. Con questa classifica, al Napoli basterebbe solo un pareggio per mantenere il vantaggio. Ma anche in caso di sconfitta potrebbe passare. Grazie alla vittoria per 1-2 dell’andata, una sconfitta con un solo gol di scarto pareggerebbe gli scontri diretti, ma a quel punto si vedrebbe la differenza reti, a favore del Napoli. Una partita importante che però non avrà il pubblico dalle grandi occasioni.

Napoli Braga, pochi tifosi al Maradona

Come detto in precedenza, questa partita è decisiva per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Champions League. Il passaggio del turno è uno degli obiettivi stagionali, società e tifosi non vogliono nemmeno pensare in una mancata qualificazione agli ottavi di finale. Nonostante ciò, lo stadio sarà sorprendentemente quasi vuoto.

A pochi giorni dalla partita, solo le due Curve superiori sono già sold out, mentre sono tantissimi i biglietti ancora disponibili negli altri settori dello stadio Maradona. I prezzi non sono altissimi per una partita di Champions, ma il poco appeal dell’avversario e il momento no del Napoli hanno scoraggiato i tifosi, che saranno circa 40 mila sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta. Una notizia che non farà piacere a Mazzarri, sorpreso dell’assenza della bolgia che sarebbe servita per una sfida così delicata.