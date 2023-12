Meret incerto e criticato, Mazzarri gli farà una richiesta per il futuro

Piovono critiche per l’estremo difensore titolare del Napoli, ora nessuno è intoccabile: Mazzarri gli fa una richiesta per il futuro

La partita contro la Juventus ha evidenziato le lacune difensive del Napoli. L’errore di Rrahmani sull’occasione del gol di Gatti è stato determinante ai fini del risultato finale. Non esente da colpe anche Meret, che forse avrebbe potuto uscire per raccogliere il cross di Cambiaso.

In ogni caso, complice anche la fase difensiva che non dà sicurezze, non si tratta di un periodo felice per Meret. In particolare dopo i match contro Real Madrid e Inter sono state numerose le critiche nei confronti del portiere ex Udinese. Mazzarri ha deciso di prendere in mano la situazione, parlando direttamente con l’estremo difensore azzurro.

Mazzarri a colloquio con Meret: cosa vuole il tecnico

L’edizione odierna de Il Mattino spiega che contro il Braga Mazzarri metterà in campo chi gli dà più sicurezza. Dunque, se a centrocampo e in attacco non ci dovrebbero essere grosse sorprese, potremmo invece assistere ad un ribaltone in difesa. Nessuno è intoccabile, Ostigard scalpita, è il più in forma della batteria dei centrali e potrebbe partire dall’inizio.

Anche Meret, spiega il quotidiano, non è affatto intoccabile. Il portiere della Nazionale non dà sicurezza, ma Mazzarri gli parlerà: il tecnico vuole un portiere sereno. L’obiettivo è quindi quello di ristabilire la serenità mentale che, evidentemente, in queste settimane a Meret manca.