Mercato Napoli, colpo a sorpresa per il centrocampo: vale 15 milioni

Iniziano a spuntare le prime voci di mercato inerenti al Napoli per gennaio. Gli azzurri avrebbero infatti sondato il terreno per un centrocampista.

Gennaio si avvicina e per il Napoli è arrivato il momento di pensare al proprio mercato di riparazione. Gli azzurri, viste le difficoltà dell’ultimo periodo, avranno infatti molto da cui attingere per cercare di sopprimere le proprie falle, con il primo nome che spunta quindi in quel del centrocampo. In particolare, è ancora la mediana la zona principale adocchiata dai partenopei.

Mercato Napoli, Meluso e Micheli sondano Weiffer

Uno dei principali problemi del Napoli di questa stagione è apparso sicuramente essere il centrocampo, spesso scialbo ed assente dai vari match. In particolare, la principale lacuna rappresenta il lato delle riserve, quasi mai in grado di sopperire alle prestazioni sottotono dei titolari. Continua quindi a penalizzare Mazzarri ed i suoi la posizione di vice-Lobotka, in teoria occupata da un Demme sempre più fuori dai ranghi azzurri.

Ecco dunque Il Mattino tornare sulla vicenda, facendo il nome di un possibile profilo sondato da Meluso e Micheli. Trattasi di Mats Wieffer, centrocampista olandese classe ’99 ad oggi di proprietà del Feyenoord. Il mediano continua infatti a convincere in Eredivise, dove sono già arrivate 2 reti in 14 partite. Il tutto, accompagnato anche da una rete ed un assist in 5 presenze in Champions League. Attualmente quindi, il valore di mercato di Wieffer si aggira ad oggi sui 15 milioni, che appare alquanto plausibile per il Napoli. I partenopei potrebbero quindi realmente risolvere tale problema in centrocampo dopo oltre un anno di discussione.