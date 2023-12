“È tutto scritto”: l’analisi dell’ex Napoli non lascia scampo, a sorpresa

Juventus-Napoli continua a far parlare di se. In particolare, attraverso le dichiarazioni del doppio ex, intervenuto direttamente sul caso.

Nonostante in casa Napoli si avvicini sempre più l’impegno di Champions League contro il Braga, gli azzurri continuano a far parlare di se anche in ottica Juventus. La sconfitta di Torino fa infatti ancora male all’ombra del Vesuvio, e lo fa ancor di più in seguito alle dichiarazioni sul match del doppio ex Dino Zoff. Queste le parole del fu portiere ai taccuini di Tuttosport.

Juventus-Napoli, il commento di Zoff

Intervistato dalla redazione di Tuttosport, Dino Zoff è intervenuto commentando la sfida dello scorso 8 dicembre tra Juventus e Napoli, facendo i giusti complimenti ai bianconeri per la vittoria. L’ex portiere della Nazionale italiana ha però aperto un grosso focus inerente agli azzurri ed in particolare alle difficoltà fin qui affrontate dai Campioni d’Italia. “Il Napoli deve solo ritrovare la convinzione dopo questo momento buio. Solitamente, quando si parte male è molto difficile riprendersi, ma il Napoli ha tutte le qualità per rappresentare un’eccezione e per tornare una minaccia“, quanto detto dall’ex.

Quest’ultimo ha quindi cercato di analizzare a fondo il momento no del Napoli, alludendo anche ad uno scenario “già scritto” e ripetutosi più vole nel passato. “Quando si stra-vince è difficile poi ripetersi. Il Napoli l’anno scorso ha dominato, ed ora tutti hanno una maggior voglia ed una maggior motivazione per batterli. Conseguentemente, si tende a fare molta più fatica rispetto all’anno precedente. Questo è uno scenario che spesso si ripete, è sempre così“, la conclusione ad opera di Zoff.