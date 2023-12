De Laurentiis in ansia per la Serie A: ha promesso un premio ai calciatori

Gli ultimi risultati del Napoli spingono De Laurentiis ad una mossa inaspettata: il discorso alla squadra e il premio promesso ai calciatori

Le recenti sconfitte del Napoli preoccupano il presidente De Laurentiis, ansioso di non riuscire a centrare gli obiettivi stagionali. Di fatti, per la società è molto importante centrare la top 4 per accedere alla fase a gironi della prossima Champions League e andare avanti il più possibile in questa edizione della massima competizione europea. I compensi sono troppo elevati per lasciarseli scappare. Per questo motivo il patron azzurro ha deciso di prendere in mano la situazione, parlando direttamente con Mazzarri e i suoi ragazzi.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente ha confermato la sua fiducia al tecnico e alla squadra, facendogli capire quanto creda nel valore di tutti gli effettivi della sua rosa e in chi la guida.

Inoltre, riporta il quotidiano, ha illustrato ai ragazzi le priorità della stagione: far bene in Champions e qualificarsi alla prossima. E, sopratutto, gli ha spiegato quanto questo sia importante per il futuro del club. Ha inoltre ricordato ai calciatori che, nel caso in cui vengano centrati gli obiettivi stagionali, il patron è più che disposto a riconoscergli un premio economico.