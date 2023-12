Calciomercato Napoli, si pensa allo scambio: operazione col club di Serie A

Il Napoli ha bisogno di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione: svelate le zone in cui interverrà il ds Mauro Meluso.

La stagione del Napoli è stata fino a questo momento deludente. Gli azzurri dopo sole quindici giornate di Serie A sono già fuori dalla lotta scudetto. La distanza che divide i campioni d’Italia in carica dall’Inter capolista è di 14 punti. Con questo dato, gli azzurri hanno infranto ogni record negativa nella storia della Serie A nell’era dei tre punti. Il Napoli, grazie all’apporto di Walter Mazzarri, ora è chiamato a rialzarsi. L’impatto del tecnico toscano sull’ambiente partenopeo è stato certamente positivo. I risultati, però, non sono dalla sua parte. In quattro partite sono arrivate una vittoria contro l’Atalanta e tre sconfitte consecutive contro Real Madrid, Inter e Juventus. Le prestazioni del Napoli, però, sono in netto miglioramento. Sia contro la Juventus che contro il Real Madrid il Napoli se l’è giocata a viso aperto e non ha meritato la sconfitta. Contro l’Inter, invece, gli azzurri hanno resistito solo un tempo, ma ci sono stati diversi episodi arbitrali sfavorevoli che hanno indirizzato inevitabilmente il match verso Lautaro Martinez e compagni.

Walter Mazzarri, però, resta fermamente convinto che la squadra sia in grado di ripetere un filotto di vittorie che le ha permesso lo scorso anno di guadagnare un ampio vantaggio sulle inseguitrici. In questo caso, ovviamente, servirebbe agli azzurri per riportarsi a ridosso delle posizioni di testa. Il Napoli, però, deve guardarsi anche le spalle. Gli azzurri, infatti, non sono più in zona Champions. La Roma di José Mourinho è a pari punti, ma con una partita in meno. In casa Napoli, dunque, c’è bisogno di una svolta immediata per salvare una stagione iniziata malissimo.

Mercato Napoli: dove interverranno gli azzurri a gennaio

Il Napoli ha reso assolutamente al di sotto della aspettative. La sensazione è che l’apporto di Rudi Garcìa nelle fasi iniziali della stagione sia stato praticamente nullo. Walter Mazzarri si è ritrovato un squadra con una condizione fisica molto precaria e soprattutto colpita da frequenti infortuni di natura muscolare.

In vista della seconda fase di stagione, dunque, il Napoli è pronto ad intervenire sul mercato per provare a dare una scossa alla stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare che gli azzurri abbiano individuato le zone di campo in cui apportare dei miglioramenti. A gennaio il Napoli proverà a rinforzare il centrocampo. Con Diego Demme in uscita e Anguissa che sarà impegnato con il Camerun in Coppa d’Africa, sono necessari uomini utili a centrocampo.

Sempre secondo Tuttomercatoweb, poi, il Napoli starebbe pensando di rinforzare la fascia destra. Alessandro Zanoli ha bisogno di giocare con continuità. Per questo motivo, prende sempre più piede l’ipotesi di un prestito secco. Il Genoa sembra in pole position. Al suo posto, nonostante una prima parte di stagione non esaltante con la maglia della Salernitana, pare che il Napoli abbia messo nel mirino Pasquale Mazzocchi, pronto a dare un po’ di riposo a Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli, qualora dovesse puntare su Mazzocchi, proporrebbe uno scambio con Alessandro Zanoli come accaduto nella passata stagione con Bartosz Bereszynski.