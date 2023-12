A due giorni dal fischio finale di Juventus-Napoli si parla ancora del match. L’analisi ha però lasciato perplessi i tifosi partenopei.

Dal fischio finale di Juventus-Napoli sono ormai passate circa 48 ore, eppure la sfida dell’Allianz Stadium continua ad essere al centro di cronaca. Analisi su analisi si sono quindi susseguite sull’argomento, come l’ultima rilasciata ai microfoni di Sportitalia da Paolo De Paola. Le parole del giornalista hanno però sorpreso i tifosi.

Juventus-Napoli, l’analisi dell’incontro

Intervenuto in quel di Sportitalia, De Paola si è sin da subito ‘scagliato’ contro chi ha definito la vittoria della Juventus sul Napoli come frutto del puro difensivismo, esaltando invece a prestazione dei bianconeri. “Quella vista contro il Napoli è stata la miglior Juventus vista in stagione, altro che squadra difensiva. Qui il corto muso c’entra ben poco, la prova dei bianconeri contro gli azzurri è stata ben diversa da quella mostrata a Monza“, quanto detto dal giornalista.

“Contro il Napoli ho visto una Juventus sempre in lotta, sempre pronta a ribaltare il fronte e mai chiusa su se stessa. Non è un caso che abbiano spesso lasciato spazi ampi in campo, come in occasione dell’azione divorata da Kvaratskhelia“, l’ultima sentenza di De Paola. Niente fortuna quindi per il giornalista, che ha attribuito il successo di Allegri ed i suoi alla gran prova messa in atto nonché alla poca prolificità vistasi invece sul fronte Napoli.