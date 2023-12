“Al posto di Natan”: il quotidiano svela tutto, riguarda il mercato

Spunta un sorprendente retroscena di mercato in casa Napoli. In particolare, a venir fuori è stato il nome del vero obiettivo estivo per la difesa azzurra.

Le ultime 3 sconfitte incassate dal Napoli contro Real Madrid, Inter e Juventus hanno lasciato trasparire delle prestazioni alquanto sottotono da parte di Natan. Dopo la grande attesa di inizio stagione e l’ingresso positivo avuto man mano, il brasiliano ha infatti deluso i tifosi nelle tre uscite sopracitate. Questo, sia contro nerazzurri e bianconeri in qualità di terzino che al Bernabeu come difensore centrale, facendo tornare numerosi dubbi in merito al ruolo. Nel frattempo, arriva quindi una rivelazione da parte di La Repubblica, che spiega quindi le reali intenzioni estive del Napoli inerenti alla retroguardia.

Altro che Natan, la prima scelta difensiva del Napoli

Che Natan non fosse la prima scelta del Napoli per il post-Kim è una realtà ben risaputa. Il difensore brasiliano, nonostante le iniziali difficoltà, ha però avuto modo di inserirsi in maniera positiva nel campo, salvo poi far ricredere i tifosi tramite le ultime 3 prestazioni. Ciò ha quindi spinto La Repubblica a regalare un focus odierno proprio sull’ex Bragantino, annunciando quindi le vere intenzioni estive del club partenopeo.

Secondo il quotidiano infatti, le reali intenzioni degli azzurri erano quelle di puntare su Max Killman del Wolverhampton nonché su Robin Le Normand della Real Sociedad. Entrambi i nomi erano però stati suggeriti da Giuntoli e, in mancanza del Ds volato in direzione Torino, il Napoli è finito con il riversare troppe incertezze sugli scenari di mercato. Queste avrebbero quindi portato all’arenarsi delle due piste, a causa del rinnovo di Killman nonché delle richieste troppo elevate per Le Normand, obiettivo numero uno dei partenopei. Solo alla luce di un simile clima caotico e con l’inizio del campionato alle porte si decise dunque di puntare su Natan.

Voci, queste, che di certo non giovano al morale dei tifosi ed in primis a quello del brasiliano, in difficoltà, come già detto, nelle ultime uscite.