Osimhen provoca i tifosi dello Stadium: il gesto sfuggito a tutti in Juve-Napoli (FOTO)

Si arricchisce di particolari il post-partita di Juventus-Napoli. In particolare, spunta il gesto di Osimhen, passato inosservato agli occhi dei più.

Tutta Napoli ha conosciuto l’alba del 9 dicembre con un singolo pensiero fisso in mente: la sconfitta contro la Juventus. Il K.O. di Torino ha infatti sentenziato definitivamente la stagione azzurra, facendo molto male al cuore della squadra nonché dei tifosi. Non si hanno difatti spiegazioni di quanto stia accadendo nell’ultimo periodo ai partenopei, tornati si ad esprimere un gioco in seguito all’arrivo di Mazzarri ma ancora troppo spreconi e soprattutto sconfitti. Dopo Empoli, Real Madrid ed Inter infatti, trattasi questo del 4° tonfo in 5 partite per il Napoli, nonché 2° consecutivo in campionato dove ora la vetta dista ben 12 punti. Cresce quindi il rammarico azzurro, e non solo perché il primo posto potrebbe ulteriormente allontanarsi (14 punti) in caso di trionfo dell’Inter sull’Udinese.

Questo, a causa del rapido cambiamento avuto in pochi mesi dalla formazione Campione d’Italia in carica, passata nel giro di un anno dal trionfare 5-1 contro i bianconeri a perdervi in preda ad uno strano senso d’impotenza. Nel frattempo, proprio in merito ai due eventi appena citati spunta il particolare retroscena con protagonista Victor Osimhen.

Osimhen provoca il pubblico, il gesto durante Juventus-Napoli

Uno dei capitoli da analizzare principalmente in orbita Napoli è senz’altro il crollo vissuto da Victor Osimhen post vittoria dello Scudetto. In pochi mesi infatti, il nigeriano sembrerebbe aver perso tutta la potenza sprigionata nella scorsa annata, tra estate turbolenta, battibecchi con la società ed infortuni. L’attaccante, a fronte dei 30 gol stagionali messi a referto nel 22/23, è infatti ancora piantato a 4 reti in questa nuova stagione, siglate tutte in campionato prima dello stop per problemi al ginocchio. Anche in quel di Torino, quindi, Osimhen è apparso alquanto nullo, se non in occasione del passaggio per Kvaratskhelia, poi sprecato dal georgiano, e del gol annullatogli nel secondo tempo. Il nigeriano ha però avuto modo di far parlare di se a causa del gesto fatto nei confronti dei tifosi della Juventus.

Nella buia notte dello Stadium infatti, l’attaccante ha avuto modo di battibeccare con la difesa juventina sul finale, a causa di una chiusura troppo energica trasformatasi poi in mini zuffa. Al termine di essa, la punta nigeriana è stata anche ammonita dall’arbitro Orsato, aizzando quindi il pubblico juventino. “Scemo“, si è levato in coro dalle tribune dell’Allianz, alla quale Osimhen ha risposto in maniera al quanto singolare. L’azzurro ha infatti mostrato ai tifosi avversari un 5-1 con le dita, rimarcando lo storico successo della passata stagione avvenuto al Maradona. Un particolare passato a molti inosservato, ma ‘smascherato’ poi dalle telecamere al termine dell’incontro.