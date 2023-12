Napoli, così non va: non accadeva dal 2016

Ha dell’incredibile il dato da poco emerso inerente al Napoli. Battuto il precedente record negativo stabilito dagli azzurri nel 2016.

Tocca sempre più il fondo il Napoli di mister Walter Mazzarri, sconfitto anche a Torino contro la Juventus. Gli azzurri, in particolare, grazie alla debacle contro i bianconeri sono riusciti ad infrangere un proprio personale record negativo, che durava ormai dal lontano 2016. Il dato è da non credere.

3 sconfitte consecutive, non accadeva al Napoli dal 2016

Con la sconfitta patita contro la Juventus, il Napoli di Mazzarri ha centrato quota 3 tonfi consecutivi tra campionato e Champions League, dopo aver perso anche con Real Madrid ed Inter. Questo è quindi uno scenario che, all’ombra del Vesuvio, non veniva vissuto dalla lontana stagione 16/17, quando gli azzurri furono altrettanto colpiti dal duro calendario. Di seguito, le 3 sconfitte dell’epoca:

Atalanta-Napoli 1-0 : 2 ottobre 2016;

: 2 ottobre 2016; Napoli-Roma 1-3 : 15 ottobre 2016;

: 15 ottobre 2016; Napoli-Besikstas 2-3: 19 ottobre 2016.

Da tale filotto di sconfitte, il Napoli riuscì a riprendersi solo il 23 ottobre 2016, grazie al successo per 1-2 maturato all’Ezio Scida di Crotone. Tale sfida è quindi ricordata per essere l’incontro in cui Maurizio Sarri, alle prese con l’infortunio di Arek Milik e la squalifica di Manolo Gabbiadini, decise di lanciare Dries Mertens nel ruolo di falso nueve. La speranza è quindi quella di vedere anche l’attuale Napoli di Mazzarri riprendersi a propria volta, già a partire dalla prossima gara di Champions League contro il Braga.