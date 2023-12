Mertens porta Napoli con sé: il particolare non sfugge ai tifosi

Ha fatto letteralmente impazzire i tifosi il dettaglio inerente a Dries Mertens. Napoli continua infatti a far parte del cuore del belga.

La serata dell’8 dicembre non è stata di certo una delle più idilliache della storia del Napoli. Gli azzurri hanno infatti conosciuto il sapore della sconfitta anche contro la Juventus, condannati da un gol di Federico Gatti nel secondo tempo. Gli uomini di Mazzarri, per la disperazione dei propri tifosi, hanno quindi così centrato il terzo tonfo consecutivo tra campionato e Champions League, abdicando quindi momentaneamente dal quarto posto e, con ogni probabilità, definitivamente dalla lotta Scudetto.

A scaldare leggermente i cuori dei supporter partenopei, però, ci ha pensato l’iconico Dries Mertens. L’ex attaccante degli azzurri è infatti riuscito a portare uno spiraglio di gioia all’ombra del Vesuvio, in una serata apparsa buia e fredda. Il dettaglio è quindi da non perdere.

Mertens omaggia Napoli, il dettaglio da pelle d’oca

A numerosi chilometri di distanza, ma praticamente in concomitanza, il mondo del calcio è stato caratterizzato da due grandi match nella sera dell’8 dicembre. Nel mentre, in Italia, il Napoli perdeva sotto i colpi della Juventus infatti, in Turchia andava in scena un grande classico del campionato nazionale, quale la sfida fra Galatasaray ed Adana Demirspor. L’incontro, giocato in quel di Istanbul, è quindi terminato sul risultato di 3-1 per i padroni di casa, portati in auge già nel primo tempo da un 1-2 repentino targato Boey-Akturkoglu, andato in scena in circa 7 minuti. Poi, a completare il tabellino, le firme di due ex Serie A quali Niang ed Icardi, ma non sono questi i dettagli che hanno letteralmente fatto impazzire di gioia i tifosi del Napoli.

Tra i protagonisti della sfida, possiamo infatti ritrovare anche l’ex Dries Mertens, al suo secondo anno in maglia Galatasaray ed in campo dal primo minuto fino al sessantaquattresimo. A secco nell’incontro, Mertens ha però trovato il modo di far parlare molto di se nonostante ciò, soprattutto all’ombra del Vesuvio. Durante i festeggiamenti post-partita insieme ai compagni, il belga ha visto il proprio calzerotto abbassarsi leggermente, scoprendo un dettaglio da brividi. Dalle foto scattate nell’attimo, si possono infatti notare i parastinchi azzurri del belga, sulla quale è raffigurato anche l’inconfondibile logo del Napoli. L’immagine ha quindi fatto rapidamente il giro del web, ricevendo numerosi apprezzamenti da parte dei supporter azzurri ma sfuggendo agli occhi dei più.

Nonostante la lontananza, quindi, Mertens ha trovato l’ennesimo modo di imprimere Napoli ed il Napoli sulla propria pelle, suscitando brividi ed emozioni alle pendici del Vesuvio.