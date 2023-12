L’Atalanta batte il Milan in extremis e riaccende la lotta Champions: la nuova classifica

L’Atalanta batte il Milan, partita spettacolare al Gewiss Stadium, lotta infuocata per un posto tra le prime quattro: la nuova classifica di Serie A

Questa sera alle 18:00 è andato in scena il big match fra Atalanta e Milan. I rossoneri, dopo la convincente vittoria contro il Frosinone, speravano di non uscire a mani vuote dal Gewiss Stadium. Ma così non è stato: i ragazzi di Pioli hanno perso 3-2, grazie ad una rete negli ultimi scampoli di partita, la prima in campionato, di Luis Muriel. Lo splendido gol di tacco dell’attaccante colombiano ha lanciato i bergamaschi in classifica, che ora insidiano il Napoli.

Nuova classifica di Serie A

Con la vittoria casalinga la squadra di Gasperini si è portata a quota 23 punti, in settima posizione, ma a meno uno dal Napoli quinto. C’è però da attendere Roma – Fiorentina. Con una vittoria i viola avrebbero l’opportunità di sorpassare gli stessi giallorossi e il Napoli, rientrando fra le prime quattro.

Sempre più in difficoltà il Milan, ora a meno sette punti dalla Juventus capolista. Ma anche in questo caso bisognerà attendere la partita dell’Inter, che con una vittoria nel posticipo di questa sera, contro l’Udinese, riconquisterebbe la testa della classifica e allungherebbe sui cugini del Milan: a più nove.