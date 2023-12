Inter-Udinese, scoppia la polemica social: tirato in ballo il Napoli

Inter-Udinese, è polemica dopo l’episodio che ha portato al rigore per l’Inter: duro attacco alla classe arbitrale dell’ex Napoli

L’Inter di Simone Inzaghi ha riconquistato la testa della classifica, ai danni della Juventus, grazie alla sonora vittoria per 4-0, in casa, contro l’Udinese. I nerazzurri continuano a convincere, dimostrando di essere ampiamente la squadra più in forma del campionato. Da sottolineare l’approccio al match: tre dei quattro gol sono stati siglato nella prima frazione di gioco. Ad aprire la gara una rete di Calhanoglu, ancora implacabile dagli undici metri. Il rigore assegnato ha fatto discutere tanto sui social.

Inter-Udinese, polemiche dopo il rigore assegnato all’Inter

Tra i tanti che hanno polemizzato sulla decisione dell’arbitro Di Bello c’è anche Roberto Pampa Sosa, ex attaccante del Napoli. Lo storico centravanti azzurro, tramite un messaggio sulle sue storie Instagram ha attaccato duramente il sistema arbitrale italiano, tirando in ballo un paragone con il discusso contatto Osimhen-Acerbi in Napoli-Inter della scorsa giornata.

“La differenza tra il contatto Osimhen-Acerbi e Lautaro-Perez sta nella chiamata del VAR… Se no, diventa il BAR” – questa la provocazione di Sosa.

L’episodio farà tanto discutere anche nei prossimi giorni. In questo caso, a differenza della gara del Maradona l’arbitro ha ritenuto di entità sufficiente per assegnare un calcio di rigore il contatto tra Lautaro Martinez e il difensore dell’Udinese Nehuen Perez.