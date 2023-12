Il ‘nuovo rinforzo’ strizza l’occhio al Napoli: tifosi già scatenati

I tifosi sono già pronti ad abbracciare l’attaccante, sono estasiati per la sua prima gioia in campionato: l’anno prossimo può rinforzare il Napoli

Il Napoli di mister Walter Mazzarri, che si è ripreso la panchina del Napoli dieci anni dopo dall’ultima volta, proviene da tre sconfitte di fila. Certamente il calendario non ha aiutato, ma gli stop contro Inter, Real Madrid e Juventus in successione hanno dato importanti indicazioni sulle reali ambizioni del Napoli in campionato e in Champions League. Particolarmente evidenti i problemi difensivi, tanti gli errori riscontrati negli ultimi incontri. Ad incidere particolarmente sono sicuramente gli infortuni, che hanno costretto Mazzarri a trovare soluzioni alternative.

In particolare gli stop per infortunio di Olivera e Mario Rui, i due terzini sinistri presenti in rosa. Olivera ne avrà per un bel po’, dovremmo aspettare i primi mesi del 2024 per rivederlo in campo. Mentre Mario Rui ce la sta mettendo tutta per smaltire la lesione all’adduttore della coscia sinistra in tempo per la gara contro il Braga. In queste gare Mazzarri si è inventato Natan terzino, con Ostigard e Juan Jesus ad alternarsi centralmente di fianco a Rrahmani, ma è possibile che vi sia un intervento sul mercato. Non si agirà invece sul reparto offensivo, ritenuto già abbastanza completo. Tuttavia, la prossima estate, i tifosi azzurri potrebbero riabbracciare il talento azzurro Ambrosino, dopo alcuni anni in prestito.

Ambrosino, prima gioia in Serie B: possibile rinforzo per il Napoli?

Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003, che tanto bene ha fatto con la Primavera del Napoli, ha trovato il suo primo gol stagionale in Serie B.

Dopo la scorsa (travagliata) stagione passata in prestito tra Como e Cittadella, nella quale ha segnato in totale due gol (uno al Como e uno al Cittadella), quest’estate è stato prestato al promettente Catanzaro di Vivarini. Quest’oggi, nella gara di campionato contro il Pisa, Ambrosino ha trovato il primo gol con i calabresi.

L’attaccante azzurro è risultato determinante nel 2-0 dello Stadio Nicola Ceravolo. Ambrosino ha siglato il gol che ha aperto le marcature, nel secondo tempo, praticamente al primissimo pallone toccato.

Un gol importante per dare una scossa alla sua stagione e per sperare in una possibile chiamata definitiva del Napoli a fine anno. “Sono felice del goal perché l’anno non è iniziato bene per me, ma lo sono ancora di più per la squadra. Era un goal che aspettavo da tanto”, ha detto Ambrosino al termine della gara, apparso piuttosto contento.